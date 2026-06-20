Los cruceristas descubren las Hogueras de Alicante: "Queremos seguir viendo más"

Primer día grande de las Hogueras de 2026 y a Alicante llegan millares de visitantes por aire, tierra y mar. Después de una travesía por el Atlántico y desde Estados Unidos ha atracado la mañana de este sábado el crucero Harmony of the Seas de la naviera Royal Caribbean con un pasaje de 5.479 personas.

Es la primera escala de este buque en el puerto alicantino, y también es para la mayoría de los turistas a bordo el primer contacto de sus vidas con la terreta y con su Fiesta. La reacción es la esperada: admiración por la belleza de los monumentos y absoluto asombro al descubrir que, dentro de cuatro días, arderán hasta las cenizas.

A media mañana el paso peatonal que une el paseo del puerto con la Explanada, a la altura de la Casa Carbonell, era el pórtico por el que los cruceristas accedían a la ciudad. Ahí les daban la bienvenida el arte efímero de dos hogueras de Especial: "Carnívoras" de Port d'Alacant y "Alacantrina" de Explanada.

Curiosidad por los monumentos

Ante estos, que eran los primeros monumentos de su vida, Louise Johnson, de Florida, confiesa que "no sabía nada sobre este festival, ni me lo contaron cuando compré los billetes del crucero". Una imagen única que a ella y a las dos amigas que le acompañaban les tomó por sorpresa. "Es la primera que vemos, queremos seguir viendo más", añadió.

No sabía nada sobre este festival, ni me lo contaron cuando compré los billetes del crucero Louise Johnson — Crucerista

Al otro lado de la calle estaba la pareja de Filadelfia formada por Jackie y Eric Davis, que coinciden en que "es increíble que hagan estas obras, son muy bonitas". Más increíble todavía les pareció que los alicantinos quememos las hogueras. "¿Cuándo?", preguntaron, pero lamentablemente para ellos, que zarpan la misma tarde de este sábado, no hay tiempo de ver la cremà.

Es increíble que hagan estas obras, son muy bonitas Eric Davis — Crucerista

Con ganas de descubrir la ciudad y de averiguar dónde tomar el mejor vino, Jackie no pudo dejar de apreciar las camisetas del redactor y fotógrafo de este periódico, casualmente estampadas con personajes y coches norteamericanos. "Veis, de Estados Unidos, como nosotros. Ahora nos toca descubrir de lo vuestro", bromeó.

Poca información en origen

La lástima para los cruceristas es el poco tiempo que tienen para ello. El barco zarpa a las 15:30 y los minutos son contados. Además, las Hogueras y los cortes de calles dificultan las rutas de tapas por la ciudad que habitualmente se ofrecen a quienes nos visitan por mar. Roberto Martínez, director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, explica que "muchas de esas rutas se hacen en pequeños microbuses y al estar cortadas muchas calles prefieren hacerlas andando, que igualmente las hacen porque tienen a mano la información".

Martínez también asegura que a la llegada a Alicante se les informa a los visitantes sobre las Hogueras: "Les damos el código QR de la plataforma y a pie de crucero, además de contarles lo que son las Hogueras para que no las confundan con las Fallas, les explicamos de la situación de la ciudad".

A pie de crucero, además de contarles lo que son las Hogueras para que no las confundan con las Fallas, les explicamos de la situación de la ciudad Roberto Martínez — Director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros

Lo que sí se nota, por las respuestas unánimes de los cruceristas entrevistados, es la poca información en origen que hay sobre las Hogueras, y que los turoperadores o las propias navieras no publicitan de forma especial los viajes que coinciden con la Fiesta.

La excepción más informada estaba en aquellos que visitaban la Oficina de Turismo situada en Puerta del Mar, según relatan sus trabajadoras. "Aquí han venido ya varios preguntando por las Hogueras y les hemos ofrecido el programa y les contamos un poco", señala una de las mujeres que atienden las dudas de los turistas en esa dependencia.

El viernes llegó también un crucero, el MSC Opera, con la mitad de pasajeros y procedentes de países europeos. "Los italianos o franceses tienen un poco más de idea, los estadounidenses como los de hoy van algo más perdidos", reconoce la trabajadora de Turismo. Este lunes también arribará a la ciudad el Crystal Serenity con un millar de viajeros a bordo.

Visita fugaz

En la rotonda junto al Museo de la Ocean Race, donde se cogen los buses lanzadera hacia el muelle, dos trabajadoras han descrito que en esta jornada hubo "pocos tours guiados en la ciudad, quizás tres solamente" ofrecidos desde el crucero, y que la mayoría de los viajeros pasean por su cuenta, o bien contratan guías mediante aplicaciones y se encuentran con ellos ya en el centro de Alicante.

Yo en tres horas solo les puedo dar pinceladas. Creo que esto sirve para dejarles la miel en los labios para que vuelvan Guía turística del Harmony of the Seas

Una guía española conducía de vuelta al barco a su grupo, todos apuntados a una de esas pocas rutas ofrecidas este sábado por la naviera. "Hemos visto el Castillo de Santa Bárbara, algo del Casco Antiguo y las hogueras. No conocían nada de ellas y les causa mucha gracia saber que se queman, pero como también le pasa a muchos españoles que vienen y no entienden que las quememos", iba contando a paso rápido la profesional, que tenía que alcanzar el bus lanzadera.

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"Lo que más les impresiona es las vistas del castillo, las hogueras, la bonanza del clima, la forma de vivir... Yo en tres horas solo les puedo dar pinceladas, yo creo que esto sirve para dejarles la miel en los labios para que vuelvan", confiesa la guía, que ha explicado a todo su grupo que saldrían en INFORMACIÓN, "the local newspaper" de Alicante. Mike Brown, del lejano Idaho, compartió su entusiasmo con la "belleza" de la ciudad y quedó a la espera de leerse en este artículo en la web del periódico.