Los drones conquistan el cielo de Alicante en Hogueras con un espectáculo inspirado en el espacio
El evento vuelve a tener una gran acogida en su segunda edición
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El puerto de Alicante ha acogido este sábado un espectáculo de 150 drones dentro de la programación de las Hogueras. La exhibición, celebrada en el muelle 12 junto a la zona Volvo, estuvo centrada en la temática espacial y recreó un viaje por el universo a través de distintas figuras luminosas como planetas, astronautas o alienígenas, entre otras.
Durante la coreografía también pudieron leerse mensajes como “la millor terreta del món” y “Visca Alacant”. La actividad, organizada por la Generalitat por segundo año consecutivo, congregó a numerosos asistentes en el recinto portuario y alrededores.
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