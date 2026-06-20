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Los drones conquistan el cielo de Alicante en Hogueras con un espectáculo inspirado en el espacio

El evento vuelve a tener una gran acogida en su segunda edición

Los drones conquistan el cielo de Alicante por Hogueras con un espectáculo inspirado en el espacio

Los drones conquistan el cielo de Alicante por Hogueras con un espectáculo inspirado en el espacio

Jose Navarro

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El puerto de Alicante ha acogido este sábado un espectáculo de 150 drones dentro de la programación de las Hogueras. La exhibición, celebrada en el muelle 12 junto a la zona Volvo, estuvo centrada en la temática espacial y recreó un viaje por el universo a través de distintas figuras luminosas como planetas, astronautas o alienígenas, entre otras.

El espectáculo de drones de Alicante por Hogueras inspirado en el espacio, en imágenes

El espectáculo de drones de Alicante por Hogueras inspirado en el espacio, en imágenes

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El espectáculo de drones de Alicante por Hogueras inspirado en el espacio, en imágenes / Jose Navarro

Durante la coreografía también pudieron leerse mensajes como “la millor terreta del món” y “Visca Alacant”. La actividad, organizada por la Generalitat por segundo año consecutivo, congregó a numerosos asistentes en el recinto portuario y alrededores.

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