A la espera de los pesos pesados en la mascletà de Luceros

La tercera mascletà de las Hogueras de 2026 ha contado con la presencia de un conseller más, Juan Carlos Valderrama, que ha disfrutado del espectáculo junto a sus compañeros en el ejecutivo valenciano José Antonio Rovira y Marián Cano, ya presentes en mascletás anteriores, y ha seguido esperando la presencia de los principales referentes actuales de la política valenciana, Juanfran Pérez Llorca y Diana Morant, quienes en principio deberían encabezar las listas del PP y el PSPV-PSOE en las elecciones autonómicas del próximo año.

La entrada de Valderrama en la zona acotada a las autoridades no ha pasado inadvertida para nadie. El conseller de Emergencias e Interior no ha aparecido por Luceros hasta las 14 horas, cuando debía dar comienzo la mascletà, con el acceso a esta zona reservada en las proximidades de Luceros ya cerrada, lo que ha obligado a habilitarle el paso haciendo una excepción. Su entrada ha provocado revuelo y desconcierto en un momento en el que la pólvora ya estaba a punto de comenzar a estallar. Esta acción también ha provocado el malestar entre los miembros del servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Alicante. De hecho, Valderrama ha estado a punto de tener que ver la mascletà junto a los asesores políticos y la prensa, aunque finalmente ha podido llegar hasta donde estaban Rovira y Cano.

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Pérez Llorca sí que no ha podido acudir a tiempo a la mascletà. Sus compromisos orgánicos en Valencia con Alberto Núñez Feijóo y el resto de primeros espadas del PPCV se lo ha impedido. El de Finestrat ha llegado más tarde a Alicante y ha acudido directamente a una comida con el presidente provincial del partido, Toni Pérez en la hoguera Diputación. De esta forma, el presidente de la Generalitat vive este sábado su estreno como jefe del Consell en unas Hogueras.