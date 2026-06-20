La Explanada de Alicante, un racó de principio a fin

La Explanada se ha convertido estos días en un racó de principio a fin. El paseo más reconocible de Alicante aparece ocupado por una sucesión casi continua de espacios festeros que se encadenan entre palmeras, terrazas, zonas de paso y el mosaico tricolor que identifica a la ciudad. La imagen aérea resume el alcance de la instalación mejor que cualquier plano. Carpas, barras y zonas de convivencia se reparten a lo largo del eje central del paseo y modifican por completo la percepción habitual de uno de los enclaves más simbólicos de Alicante durante los días grandes de Hogueras.

La ocupación no corresponde a un único recinto, sino a tres espacios diferenciados. El primero es el racó tradicional de la hoguera Explanada, que se extiende desde el entorno del quiosco Peret hasta la Rambla. El segundo, también de la misma comisión, es un racó joven situado entre la Rambla y la Concha de la Explanada. El tercer tramo corresponde a la barraca Racó de Festa, vinculada a la hoguera Explanada, y ocupa el espacio que va desde el pub irlandés ubicado en el paseo hasta Canalejas. El resultado, visto sobre el terreno, es una Explanada acotada para festeros prácticamente de punta a punta.

La escena encaja de lleno en el debate abierto este año en Alicante sobre los límites de la ocupación del espacio público durante las Hogueras. La discusión ha atravesado barrios, comisiones, vecinos, hosteleros y Ayuntamiento, con la seguridad, los accesos de emergencia, el descanso, la convivencia y el uso de calles y plazas como telón de fondo. En ese contexto, la Explanada funciona como una imagen especialmente visible de esa tensión. La Fiesta mantiene su vocación de calle pero lo hace en un espacio patrimonial, turístico y ciudadano donde cada metro ocupado tiene una lectura añadida.

Manolo García, presidente de la hoguera Explanada, que este año regresa a Especial, defiende que la distribución de este año responde precisamente a una voluntad de ordenar mejor el uso del paseo y reducir el conflicto con la hostelería. Según explica, el montaje se ha alargado porque antes parte de la instalación se situaba en un lateral y obligaba a retirar veladores, lo que generaba problemas con comerciantes y hosteleros. “El Ayuntamiento lo ha hecho con el fin de no perjudicar a los veladores”, señala García, que asegura que el cambio ha permitido liberar esas terrazas y mejorar la convivencia con los negocios del entorno.

La solución evita el conflicto con los veladores y mejora la convivencia con los hosteleros Manolo García — Presidente de la hoguera Explanada

El presidente de la comisión insiste en que la hoguera no ha buscado ocupar más por ocupar. Asegura que, tras subir de categoría, la entidad tendría margen para montar más espacios pero ha optado por no hacerlo. La principal novedad es el segundo ámbito de la hoguera, concebido como racó joven y más abierto, mientras que la barraca Racó de Festa se ha reubicado para evitar la afección directa a los veladores. La fórmula, según García, permite mantener la actividad festera en la Explanada sin repetir el choque que en años anteriores acabó en los tribunales.

Ese conflicto judicial se resolvió a favor de la continuidad festera. Una sentencia firme del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, fechada el 23 de enero de 2026, desestimó el recurso presentado por la Asociación de Comerciantes Explanada-Canalejas contra la autorización municipal concedida a Racó de Festa. La resolución consideró que la instalación contaba con informes favorables de los servicios técnicos municipales, entre ellos Prevención de Incendios, Protección Civil, Fiestas y Ocupación de Vía Pública. También recordó que los veladores ocupan la vía pública a precario, sin un derecho exclusivo sobre el espacio.

Trabajos de instalación de los espacios festeros ubicados en la Explanada, en una imagen tomada este viernes / Jose Navarro

La sentencia avaló la autorización municipal en el marco excepcional de las Hogueras, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial. La controversia, sin embargo, resume bien el choque de usos que aflora cada junio: el interés festero, la actividad económica ordinaria, el derecho al tránsito peatonal, la seguridad y la preservación de un espacio emblemático. La victoria judicial no elimina esa tensión pero da cobertura a una instalación que la comisión presenta ahora como más ordenada y menos lesiva para la hostelería.

García destaca además que la hoguera trabaja con autorización patrimonial de la Generalitat, permisos, seguros y medidas de protección. La comisión, según afirma el dirigente festero, protege el suelo, cuida la jardinería y las palmeras y mantiene especial vigilancia sobre la limpieza. “Sabemos dónde estamos”, resume el presidente, consciente del valor simbólico de la Explanada. La hoguera sostiene que nunca ha recibido sanciones por su presencia en el paseo y que el montaje se realiza con extremo cuidado para dejar el espacio en buen estado tras la Fiesta.

La Explanada queda así convertida durante estos días en uno de los ejemplos más claros de la convivencia, no siempre sencilla, entre Hogueras y espacio público. Para la comisión, el despliegue responde a una adaptación que permite mantener su vida festera sin perjudicar a los veladores. Para la ciudad, la imagen plantea una pregunta más amplia sobre cómo ordenar una Fiesta que necesita la calle sin que sus espacios más sensibles queden absorbidos por completo. En la Explanada, esa pregunta se ve de un extremo al otro.