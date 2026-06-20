De la historia a la vanguardia con mucho acento alicantino: las hogueras que compiten por ser la mejor infantil del 2026 en Alicante

La suerte está echada. Las nueve comisiones que conforman la categoría Especial en modalidad infantil plantaron este viernes sus hogueras, salvo imprevisto de última hora, y aguardan la decisión del jurado, que se producirá este sábado. Una edición en la que los grandes protagonistas del arte efímero son el color, la geometría, la búsqueda de elementos originales y la importancia de la identidad local, tanto festera como de la ciudad y su estilo de vida.

Florida Portazgo, la comisión que se hizo con el primer premio el pasado año de la mano de Manolo Rubio, vuelve a confiar en el artista de Rafelguaraf y planta "Fratelli e Sorelle" para tratar de revalidar el galardón este 2026. El monumento, de gran simetría, presenta un recorrido por las distintas etapas de la vida explorando la relación entre hermanos y hermanas: desde niños hasta ancianos.

Sagrada Família (segunda posición en 2025) centra su obra en la identidad alicantina. De hecho, la hoguera de la comisión de El Pla gira por completo en torno a la fuente de Luceros, símbolo indiscutible de la ciudad. "Estels des d'Alacant", obra de Ceballos y Sanabria, reproduce la famosa escultura como elemento central, acompañada de otros elementos de la Fiesta como la música tradicional o la pirotecnia.

En la misma línea, Ángeles Felipe-Bergé también realiza una apuesta por la identidad, en este caso de toda "La Mediterrània". La obra de Ausiàs Estrugo, ganadora de este año con el primer premio al mejor ninot de Categoría Especial, juega con la acumulación de figuras huyendo del espacio vacío y entremezcla elementos marineros con los vientos de poniente, levante, tramuntana y gregal.

Hoguera infantil de Diputació-Renfe / Jose Navarro

Por su parte, Baver-Els Antigons (cuarto puesto el pasado año con una innovadora "Casa") sigue buscando la nota de originalidad con un monumento en espiral. En "Salitre", de Fernando Foix, la piel de una naranja es el hilo conductor de elementos de la vida mediterránea, uniendo faros, gaviotas, mesas y cerámica, barcos, tradicionales casas blancas, plantas y la figura de un niño en bicicleta, que recorre todos los elementos anteriores.

Diputació-Renfe, que ocupó la sexta plaza en 2025, también hace alusión al monumento de Bañuls. La hoguera de Sergio Alcañiz "Luzentum", que sustenta gran parte del conjunto sobre un único pedestal, incluye otros elementos de la cultura alicantina, desde el mar Mediterráneo a la Santa Faz o la figura de una Bellea del Foc y un zaragüell.

El séptimo puesto en 2025 fue para Foguerer Carolinas, que este 2026 también defiende en su hoguera la "Esencia" alicantina, de la mano de Miriam García, la única mujer de la categoría. La Explanada, las Hogueras, la vestimenta tradicional, el fuego, la música y el mar conviven en un monumento de marcado carácter local.

En La Condomina, que quedó en novena posición el año pasado, apuestan por Vicente Gomar para y su "Vademecum". La obra realiza un recorrido por la historia de la medicina, con personajes como el creador de la primera vacuna o el inventor del microscopio. Un monumento divulgativo con ninots de estilo realista, que se alejan del estilo habitual en la modalidad infantil.

Las hogueras que compiten por ser la mejor infantil del 2026 en Alicante / Alex Domínguez

Mientras que La Ceràmica lo fía todo al color. "Tum, tum. El latido de los colores", de Adrián Alcaraz, gira en torno a un corazón del que nacen todo tipo de elementos de expresión artística y una serie de hadas que representan el magenta, el cyan y otros tonos de la paleta. La obra de arte efímero destaca por sus acabados y su pintura.

Sèneca-Autobusos, que quedó en quinta posición en 2025, y Passeig de Gómiz, que cosechó un décimo puesto, han abandonado la categoría para este año. En cambio, Mercado Central entra en Especial con un monumento que realiza una oda al propio edificio de abastos. De la mano de Mario Pérez, "El Mercado Eres Tú" sorprende por su original figura circular en la que se aúnan los puestos de carniecería y charcutería, frutería y verdulería, panadería y pescadería y ultramarinos.