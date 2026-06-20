Ángeles - Felipe Bergé, ganadora del primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2026
Mercado Central logra el segundo lugar en categoría Especial y Foguerer Carolinas queda tercera
La hoguera Ángeles - Felipe Bergé es la ganadora del primer premio de la sección Especial del concurso de Hogueras infantiles 2026. El artista Ausiàs Estrugo es el autor de este monumento que lleva por título "Mediterrànea". La comisión, fundada en 1962, pasa del tercer premio del pasado año a la victoria en este 2026.
Mercado Central, que estrena este año categoría, ha conseguido el segundo puesto con el monumento de Mario Pérez. Mientras Foguerer Carolinas, que el año pasado fue séptima, se cuela este año en el podium con una obra de Miriam García.
En el otro lado de la moneda, la ganadora de 2025, Florida Portazgo, se ha quedado en la penúltima posición, con un octavo puesto. Poco mejor le ha ido a la que quedó en segundo lugar, Sagrada Familia, que se tiene que conformar con un sexto puesto, que este año consiguió indultar el ninot propuesto por Ceballos & Sanabria.
Tras el fallo del jurado el orden de las hogueras de categoría Especial ha sido el siguiente:
- Ángeles - Felipe Bergé
- Mercado Central
- Foguerer Carolinas
- Baver - Els Antigons
- La Ceràmica
- Sagrada Familia
- Diputació - Renfe
- Florida Portazgo
- La Condomina
Los primeros puestos del resto de categorías son:
- Primera categoría: Port d'Alacant
- Segunda categoría: Parque de las Avenidas
- Tercera categoría A: San Antón Alto
- Tercera categoría B: Calvo Sotelo
- Cuarta categoría: Bulevar del Pla - Garbinet
- Quinta categoría: Virgen del Remedio - La Cruz
- Sexta categoría: Pla Hospital
Las hogueras ganadoras en 2025
El año pasado Florida Portazgo se alzaba con el primer premio en categoría Especial con 84 puntos, seguido de Sagrada Familia (81) y Ángeles-Felipe Bergé.
El listado de las hogueras ganadoras en el resto de categorías fueron:
- Primera categoría: Port d'Alacant
- Segunda categoría: Alfonso El Sabio
- Tercera categoría: San Blas
- Cuarta categoría: San Antón Bajo
- Quinta categoría: Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel
- Sexta categoría: Virgen del Remedio - La Paz
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