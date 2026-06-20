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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: un racó de principio a fin

La hoguera del emblemático enclave alarga sus espacios festeros por todo el paseo, desde la Puerta del Mar a Canalejas, para no ocupar el lateral y así no afectar a los veladores

La Explanada de Alicante, la cadena de espacios festeros

La Explanada de Alicante, la cadena de espacios festeros

Alex Domínguez

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Lydia Ferrándiz

O. Casado

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

Sara Rodríguez

Comienzan las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya puede ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la lectura de premios a las Hogueras infantiles y ninots al carrer, la visita oficial a la hoguera infantil ganadora en categoría especial, entre otras muchas cosas.

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