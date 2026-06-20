Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: un racó de principio a fin

Comienzan las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya puede ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la lectura de premios a las Hogueras infantiles y ninots al carrer, la visita oficial a la hoguera infantil ganadora en categoría especial, entre otras muchas cosas.

José Germán Estela Morante de la Puebla / Europa Press El cartel de las estrellas llega a Alicante Morante, Manzanares y Roca Rey cuelgan el "no hay billetes", creando un ambiente sin precedentes en la Feria de Hogueras. La histórica venta de todas las localidades demuestra el gran interés que despierta una tarde de locura entre los aficionados Lee la noticia completa aquí

O. Casado Los cortes al tráfico por Hogueras también afectan a los comercios: “Es caótico, los clientes no vienen estos días” / Pilar Cortés Dónde aparcar en Alicante en Hogueras Hasta la Nit de la Cremà, las calles de la ciudad estarán llenas de monumentos, barracas y racós que dificultan buscar un sitio para dejar el vehículo Lee la noticia completa aquí

O. Casado Mascletà de hoy en Alicante: Pirotecnia Turis intentará brillar en Luceros Los valencianos serán los protagonistas este mediodía en el segundo disparo del concurso de este año en la céntrica plaza alicantina Lee la noticia completa aquí

Borja Campoy La Explanada de Alicante, un racó de principio a fin La Explanada se ha convertido estos días en un racó de principio a fin. El paseo más reconocible de Alicante aparece ocupado por una sucesión casi continua de espacios festeros que se encadenan entre palmeras, terrazas, zonas de paso y el mosaico tricolor que identifica a la ciudad. La imagen aérea resume el alcance de la instalación mejor que cualquier plano. Carpas, barras y zonas de convivencia se reparten a lo largo del eje central del paseo y modifican por completo la percepción habitual de uno de los enclaves más simbólicos de Alicante durante los días grandes de Hogueras. Lee la noticia completa aquí

Lydia Ferrándiz Jose Navarro Los últimos remates ya dibujan el cielo de las hogueras de Especial en Alicante Las Hogueras de Especial ya dibujan su silueta definitiva sobre el cielo de Alicante. La tercera gran jornada de plantà dejó este viernes una de las imágenes más esperadas por foguerers y visitantes: la subida de los remates que faltaban por coronar los monumentos de la máxima categoría. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, las grúas trabajaron sin descanso para situar las piezas más espectaculares de unas hogueras que ya muestran prácticamente su aspecto final. Lee aquí la noticia completa.

Lydia Ferrándiz Las Hogueras lloran la pérdida de un querido foguerer Las Hogueras de Alicante están de luto por el fallecimiento de Manuel Gomis, una figura muy querida y respetada dentro del mundo festero. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la hoguera Hernán Cortés, comisión que presidió hasta 2024 y desde la que contribuyó durante años al crecimiento y la defensa de la fiesta. Lee aquí la noticia completa.

Manuel Lillo Jose Navarro Las Hogueras, un negocio a menos en el Mercado Central de Alicante “El acceso en coche es imposible, los autobuses paran en la Plaza de Toros o en La Explanada, y así es imposible que la gente venga”. Es el resumen que el carnicero Vicente Moltó hace de la situación del Mercado Central de Alicante en estos días de Hogueras, cuando la Fiesta no contribuye en exceso a los beneficios de los comerciantes. Lee aquí la noticia completa.

Rafa Arjones Una gran exposición en Alicante repasa la vida y obra de Luis Francisco Esplá Una gran exposición en Alicante repasa la vida y obra de Luis Francisco Esplá / Rafa Arjones

Manuel Lillo Reencuentro de las bellezas de Hogueras de 1996 junto al entonces presidente de la Comisión Gestora, Andrés Llorens. / Áxel Álvarez Las bellezas de las Hogueras de 1996 se reencuentran treinta años después en Alicante Tres décadas dan para mucho. El tiempo que ha trascurrido desde 1996 ha sido recordado este viernes por las máximas representantes de las Hogueras de aquel año, treinta años después, con un encuentro en el que han participado varias de las bellezas de hace treinta años desde minutos antes de la mascletà. Lee aquí la noticia completa.