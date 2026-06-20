Listado completo de los premios de las hogueras infantiles 2026
Busca en qué lugar ha quedado tu hoguera y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías
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Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras infantiles han conocido este sábado el veredicto del jurado, con la victoria de Ángeles Felipe - Bergé, en categoría Especial, con una obra de Ausiàs Estrugo Mañó. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Mercado Central y en tercera posición Foguerer Carolinas. Pero este sábado se han fallado otros muchos premios.
Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.
Categoría Especial
- Ángeles - Felipe Bergé
- Mercado Central
- Foguerer Carolinas
- Baver - Els Antigons
- La Ceràmica
- Sagrada Familia
- Diputació - Renfe
- Florida Portazgo
- La Condomina
Primera categoría
- Port d'Alacant
- Sèneca - Autobusos
- Carolinas Altas
- Sant Blai - La Torreta
- Doctor Bergez - Carolinas
Segunda categoría
- Parque de las Avenidas
- Alfonso El Sabio
- Polígon de Sant Blai
- José Ángel Guirao
- Plaza de Santa María
Tercera categoría A
- San Antón Alto
- Óscar Esplà
- Calderón de la Barca - Plaza de España
- Pío XII
- Barrio José Antonio
Tercera categoría B
- Calvo Sotelo
- Florida - Plaza la Viña
- José María Py
- Maisonnave
- San Blas
Cuarta categoría
- Bulevar del Pla - Garbinet
- Nou Babel
- ...
- Gran Vía - Garbinet
- Princesa Mercedes
- Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel
Quinta categoría
- Virgen del Remedio - La Cruz
- Plaza del Mediterráneo
- Nou Alipark
- Campoamor
- Monjas Santa Faz
Sexta categoría
- Pla Hospital
- Puente Villavieja
- La Marina
- Nou Alacant
- Obra Social del Hogar
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