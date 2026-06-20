Listado completo de los premios de las hogueras infantiles 2026

Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras infantiles han conocido este sábado el veredicto del jurado, con la victoria de Ángeles Felipe - Bergé, en categoría Especial, con una obra de Ausiàs Estrugo Mañó. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Mercado Central y en tercera posición Foguerer Carolinas. Pero este sábado se han fallado otros muchos premios.

Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.

Categoría Especial

Ángeles - Felipe Bergé Mercado Central Foguerer Carolinas Baver - Els Antigons La Ceràmica Sagrada Familia Diputació - Renfe Florida Portazgo La Condomina

Primera categoría

Port d'Alacant Sèneca - Autobusos Carolinas Altas Sant Blai - La Torreta Doctor Bergez - Carolinas

Segunda categoría

Parque de las Avenidas Alfonso El Sabio Polígon de Sant Blai José Ángel Guirao Plaza de Santa María

Tercera categoría A

San Antón Alto Óscar Esplà Calderón de la Barca - Plaza de España Pío XII Barrio José Antonio

Tercera categoría B

Calvo Sotelo Florida - Plaza la Viña José María Py Maisonnave San Blas

Cuarta categoría

Bulevar del Pla - Garbinet Nou Babel ... Gran Vía - Garbinet Princesa Mercedes Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel

Quinta categoría

Virgen del Remedio - La Cruz Plaza del Mediterráneo Nou Alipark Campoamor Monjas Santa Faz

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Sexta categoría