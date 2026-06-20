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Listado completo de los premios de las hogueras infantiles 2026

Busca en qué lugar ha quedado tu hoguera y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías

Así se ha vivido en Ángeles - Felipe Bergé su elección como ganadora del primer premio infantil de las Hogueras 2026

Así se ha vivido en Ángeles - Felipe Bergé su elección como ganadora del primer premio infantil de las Hogueras 2026

Alex Domínguez

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C. Pascual

O. Casado

Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras infantiles han conocido este sábado el veredicto del jurado, con la victoria de Ángeles Felipe - Bergé, en categoría Especial, con una obra de Ausiàs Estrugo Mañó. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Mercado Central y en tercera posición Foguerer Carolinas. Pero este sábado se han fallado otros muchos premios.

Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.

Categoría Especial

  1. Ángeles - Felipe Bergé
  2. Mercado Central
  3. Foguerer Carolinas
  4. Baver - Els Antigons
  5. La Ceràmica
  6. Sagrada Familia
  7. Diputació - Renfe
  8. Florida Portazgo
  9. La Condomina

Primera categoría

  1. Port d'Alacant
  2. Sèneca - Autobusos
  3. Carolinas Altas
  4. Sant Blai - La Torreta
  5. Doctor Bergez - Carolinas

Segunda categoría

  1. Parque de las Avenidas
  2. Alfonso El Sabio
  3. Polígon de Sant Blai
  4. José Ángel Guirao
  5. Plaza de Santa María

Tercera categoría A

  1. San Antón Alto
  2. Óscar Esplà
  3. Calderón de la Barca - Plaza de España
  4. Pío XII
  5. Barrio José Antonio

Tercera categoría B

  1. Calvo Sotelo
  2. Florida - Plaza la Viña
  3. José María Py
  4. Maisonnave
  5. San Blas

Cuarta categoría

  1. Bulevar del Pla - Garbinet
  2. Nou Babel
  3. ...
  4. Gran Vía - Garbinet
  5. Princesa Mercedes
  6. Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel

Quinta categoría

  1. Virgen del Remedio - La Cruz
  2. Plaza del Mediterráneo
  3. Nou Alipark
  4. Campoamor
  5. Monjas Santa Faz

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Sexta categoría

  1. Pla Hospital
  2. Puente Villavieja
  3. La Marina
  4. Nou Alacant
  5. Obra Social del Hogar

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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