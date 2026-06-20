Mascletà de hoy en Alicante: Pirotecnia Turis intentará brillar en Luceros

Las Hogueras de Alicante 2026 vivirán esta noche la plantà de las hogueras adultas y barracas, pero a mediodía la cita con la pólvora vuelve a la plaza de los Luceros, con el segundo disparo del concurso de mascletás.

Este viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en concurso, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”.

Fallo en el disparo de la mascletà de la pirotecnia Crespo en Luceros: los avisos antes que el permiso / Jose Navarro

No fue este el primer disparo desde Luceros ya que el jueves Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterraneo fue la encargada de hacer las delicias de los alicantinos con una mascletà que no defraudó a pesar de que no entraba en concurso. Será mañana cuando intenten optar a su tercer triunfo consecutivo.

El lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León, al que le seguirán Hermanos Ferrández, de Murcia, el martes, y Pirotecnia de Alto Palancia serán los encargados de cerrar el concurso.

Calendario de las mascletás de 2026

Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año: