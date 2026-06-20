Una mascletà insulsa a la espera de los grandes

Que la gente tiene ganas, y muchas, de mascletás se ha visto al terminar el disparo de los valencianos de Turís, al exhibirse carteles con dieces entre el público. Nada más lejos de la realidad. El segundo disparo del concurso oficial, el tercero de estas Hogueras en Luceros, no pasará a la historia de Alicante. Tal vez, ni mañana sea recordado. Aburrido, por su monotonía, y solo con un final aseado, tanto terrestre como aéreo, pero sin más.

Esta vez, tras el fiasco del viernes, las Belleas del Foc sí han podido dar la orden de arranque de la mascletà, y con más ganas que nunca. De hecho, se ha oído más que todo el inicio del disparo.

Y es que el espectáculo de este sábado ha sido totalmente plano en su arranque. Más de un minuto de un inicio aéreo con nula variedad, escasa potencia y menos ritmo. Se ha hecho tan largo que ha dado pie a quitar la mirada de Luceros. Una cosa es ganar tiempo y “ahorrar” pólvora y otra eso…

El interés se ha recuperado cuando el reloj rondaba los dos minutos. Demasiado tiempo de espera. Entonces unas pasadas digitales, han dado pie a un correcto remate aéreo, dando paso a las retenciones terrestres, que han ido ganando intensidad con el paso del tiempo, con un clásico acompañamiento aéreo.

Justo cuando se cumplían los cinco minutos, lo que no hizo la mascletà del viernes, ha llegado el terremoto. Se esperaba más. ¿Se habrá guardado todo para el final? Pues tampoco. El terremoto ha estado correcto, aunque algo mejor el remate final, con pasadas digitales que siempre gustan por su ritmo.

Al final, 5 minutos y 36 segundos de mascletà, en la que se han quemado 113 kilos de material pirotécnico, alcanzándose los 125 decibelios. Sobre el papel, la primera de las mascletás que optará a la victoria en estas Hogueras 2026, aunque parece improbable que tenga alguna opción real de victoria. Faltan los grandes de Luceros.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás de Luceros que arrancó este viernes con la descalificación de Crespo contará, como máximo, con cinco aspirantes a la victoria final. Que esas cinco propuestas aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que cumplan con las bases.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos. La pirotecnia de Alzira no cumplió con esa exigencia este viernes.

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis "oficiales"

Tras la exhibición previa del jueves y las dos primeras del concurso, con Crespo y Turis (ambos de Valencia), este domingo será el turno de uno de los disparos más esperados, con Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia), los vigentes ganadores (con triunfos en 2025 y 2024), que darán el relevo el lunes a unos debutantes: Pirotecnia Pibierzo (León).

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La jornada del martes, 23 de junio, estará reservada para unos clásicos de Luceros, Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia), los grandes dominadores de los últimos años. Mientras que el miércoles, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón).