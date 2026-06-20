Mercado Central, tras su segundo puesto en categoría infantil de las Hogueras de Alicante 2026: "Teníamos un monumento para poder estar arriba"

Las Hogueras infantiles de Alicante 2026, en su categoría Especial, ya tienen definido su podio. Más allá del primer premio de la hoguera Ángeles - Felipe Bergé, el protagonismo también ha recaído en Mercado Central y Foguerer Carolinas, que se han alzado con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La hoguera de Mercado Central firma un regreso destacado a la categoría Especial, en la que no competía desde la década de los 70. Su presidente, José Salaberry, no ocultaba la emoción tras conocer el fallo: "Cuando llegas como nuevo, como novato esperas un puesto un poco más bajo, pero veíamos que teníamos una gran hoguera. Ya cuando nos han dicho que estábamos en el top 3 estábamos súper felices, pero cuando nos han dicho los segundos, ha sido una felicidad absoluta".

En esta línea, Salaberry afirmaba que "sabíamos que teníamos una hoguera para poder estar arriba, pero estábamos un poco pesimistas, que no sabíamos si nada mas llegar íbamos a tener la oportunidad. Cuando lo han nombrado nos hemos vuelto locos".

Mercado Central, segundo premio de categoría infantil de las Hogueras 2026 / Áxel Álvarez

Y es que esta segunda posición no solo supone un reconocimiento al trabajo de este año, sino también una apuesta de continuidad. Salaberry anunció que la comisión seguirá confiando en el artista Mario Pérez: "Llevamos cuatro años con Mario Pérez, ya habíamos ganado con él en la primera categoría y sabemos como trabaja y como hace las hogueras", señaló, confirmando así una relación consolidada.

Por su parte, el artista Mario Pérez recalcó que "es una pasada estar en Especial con las hogueras históricas que hay" y recordó que cuando ficharon por él en Mercado Central "les dije que si apostaban por la infantil iban a tener resultados, y parece que está funcionando".

Por su parte, la hoguera Foguerer Carolinas protagoniza una notable escalada en la clasificación, pasando del séptimo puesto en 2025 a subirse al podio este año con una obra de la artista Miriam García. Su presidente, Miguel Ángel Olivares, valoraba especialmente el resultado en una categoría de gran exigencia: "Lo valoramos muchísimo, es una categoría muy complicada". En este sentido, destacó la confianza depositada en la creadora: "Hemos confiado en Miriam que es una verdadera artista y ha hecho un proyecto bastante ilusionante y en la comisión estamos muy contentos".

Foguerer Carolinas consigue el tercer premio de infantil en las Hogueras 2026 / Pilar Cortés

La continuidad también está asegurada en este caso. Según Olivares, la decisión estaba tomada incluso antes de conocer el resultado: "Antes de bajar la hoguera ya lo habíamos hablado". Miriam García, además, se consolida como una figura singular dentro del panorama artístico de Hogueras: joven artista, graduada en Magisterio y única mujer que planta en la Fiesta. Su trayectoria en Alicante comenzó en 2023 con la hoguera infantil de Sagrada Familia, mientras que en Valencia planta desde 2016.

Foguerer Carolinas, primer premio de categoría infantil de las Hogueras 2026 / Pilar Cortés

Florida Portazgo, la otra cara

En el otro extremo de la clasificación, la hoguera Florida Portazgo, ganadora en 2025, no ha logrado revalidar su éxito y ha terminado en la penúltima posición, con un octavo puesto. Su presidente, Chimo Larios, asumía el resultado con deportividad: "Había nivel este año y estaba ajustado. Salíamos a ganar". En su valoración, quiso emplear una metáfora clara: "El año pasado salió cara y este año ha salido cruz".

Pese al resultado, la comisión mantiene su apuesta por el artista Manolo Rubio de cara al futuro. "Estamos contentos con Manolo Rubio, sabemos que es un poco otro estilo", afirmaba Larios, confirmando su continuidad para 2027 tras el éxito conjunto alcanzado en 2025.

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Un año más se reafirma la competitividad de la categoría Especial infantil y el peso del trabajo artístico en unas Hogueras que, año tras año, siguen elevando su nivel.