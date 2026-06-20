Nuevas miradas para Les Fogueres: arranca en septiembre el proyecto "Amics del Doctor"

Las Hogueras de Alicante cuentan desde hoy con un nuevo espacio para el debate y la puesta en común de ideas. Alicante ha acogido la presentación oficial de "Amics del Doctor", una iniciativa cultural y festera que arrancará el próximo mes de septiembre con el objetivo de sumar propuestas y abrir horizontes en Les Fogueres.

El acto ha contado con un fuerte respaldo institucional y festero, encabezado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; y la Bellea del Foc 2026, María Pastor, quien ha asistido acompañada por sus Damas de Honor.

Noticias relacionadas

El núcleo del proyecto consistirá en un ciclo de tertulias de periodicidad mensual. A estos encuentros se invitará de forma activa a diferentes personalidades, expertos y colectivos vinculados directamente con la Fiesta. El propósito final es generar un foro de opinión dinámico donde se aporten nuevos puntos de vista y visiones constructivas que contribuyan a engrandecer y enriquecer las fiestas de la ciudad.