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Nuevas miradas para Les Fogueres: arranca en septiembre el proyecto "Amics del Doctor"

La iniciativa organizará tertulias mensuales con personalidades de la Fiesta

&quot;Amic de Doctor&quot;: el nuevo altavoz para enriquecer las fiestas de Alicante

"Amic de Doctor": el nuevo altavoz para enriquecer las fiestas de Alicante / INFORMACIÓN

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Laura Morote

Las Hogueras de Alicante cuentan desde hoy con un nuevo espacio para el debate y la puesta en común de ideas. Alicante ha acogido la presentación oficial de "Amics del Doctor", una iniciativa cultural y festera que arrancará el próximo mes de septiembre con el objetivo de sumar propuestas y abrir horizontes en Les Fogueres.

El acto ha contado con un fuerte respaldo institucional y festero, encabezado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; y la Bellea del Foc 2026, María Pastor, quien ha asistido acompañada por sus Damas de Honor.

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El núcleo del proyecto consistirá en un ciclo de tertulias de periodicidad mensual. A estos encuentros se invitará de forma activa a diferentes personalidades, expertos y colectivos vinculados directamente con la Fiesta. El propósito final es generar un foro de opinión dinámico donde se aporten nuevos puntos de vista y visiones constructivas que contribuyan a engrandecer y enriquecer las fiestas de la ciudad.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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