Nuevas miradas para Les Fogueres: arranca en septiembre el proyecto "Amics del Doctor"
La iniciativa organizará tertulias mensuales con personalidades de la Fiesta
Las Hogueras de Alicante cuentan desde hoy con un nuevo espacio para el debate y la puesta en común de ideas. Alicante ha acogido la presentación oficial de "Amics del Doctor", una iniciativa cultural y festera que arrancará el próximo mes de septiembre con el objetivo de sumar propuestas y abrir horizontes en Les Fogueres.
El acto ha contado con un fuerte respaldo institucional y festero, encabezado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; y la Bellea del Foc 2026, María Pastor, quien ha asistido acompañada por sus Damas de Honor.
El núcleo del proyecto consistirá en un ciclo de tertulias de periodicidad mensual. A estos encuentros se invitará de forma activa a diferentes personalidades, expertos y colectivos vinculados directamente con la Fiesta. El propósito final es generar un foro de opinión dinámico donde se aporten nuevos puntos de vista y visiones constructivas que contribuyan a engrandecer y enriquecer las fiestas de la ciudad.
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