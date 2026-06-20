Esto es lo que opinan los alicantinos de la mascletà: “Le ha faltado fuerza al final”

La plaza de Luceros ha vuelto a llenarse este sábado 20 de junio para disfrutar del disparo de Pirotecnia Turis dentro del concurso de mascletás de Hogueras. La firma valenciana defendió en su propuesta el valor simbólico de Luceros como epicentro de la fiesta alicantina con un disparo que sorprendió.

A la conclusión de la mascletà, las opiniones de los alicantinos asistentes fueron variadas. Muchos alicantinos destacaron el ritmo mantenido durante gran parte de la mascletà, aunque algunos consideraron que el terremoto final no alcanzó la contundencia esperada. “Le ha faltado fuerza al final”, comentaban varios espectadores a la salida de la plaza. Otros señalaron además que la propuesta presentó un estilo muy valenciano que, a su juicio, no termina de encajar con las preferencias de las mascletás de Hogueras en Alicante.