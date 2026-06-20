Pérez Llorca se estrena en las Hogueras de Alicante entre barracas, toros y una candidatura pendiente

Juanfran Pérez Llorca se ha estrenado este sábado en las Hogueras de Alicante como presidente de la Generalitat con una agenda pensada para pisar calle, saludar a la Fiesta y dejarse ver en algunos de sus escenarios más simbólicos. El jefe del Consell ha llegado a Alicante a las 14.45 horas, después de participar por la mañana en Sueca en el almuerzo organizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo. De un acto de partido en plena interinidad orgánica del PPCV ha pasado a una jornada alicantina entre hogueras, toros y cena festera.

La primera consecuencia de ese desplazamiento ha sido horaria. Pérez Llorca ha llegado a la Diputación de Alicante cuando la mascletà de Luceros ya había terminado. No ha habido, por tanto, primera imagen del presidente en la plaza durante el disparo. Su arranque festero se ha producido directamente en el entorno de la institución provincial, donde ha sido recibido por Toni Pérez, presidente de la Diputación y del PP de Alicante. También han estado los conseller José Antonio Rovira, Marián Cano y Juan Carlos Valderrama; el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual; y los diputados provinciales José Antonio Bermejo y Magdalena Martínez.

Desde allí, la comitiva se ha desplazado a la hoguera Diputació-Renfe, ganadora del Ninot Indultat de 2026. Pérez Llorca ha sido recibido por el presidente de la comisión, Raúl García, y ha saludado a la belleza y sus damas antes de recorrer el monumento. La parada tenía un evidente componente institucional pero también cierta carga simbólica. Diputació-Renfe ha sido una hoguera muy vinculada a Carlos Mazón, el anterior presidente de la Generalitat, cuya dimisión por la controvertida gestión de la dana abrió el camino al relevo de Pérez Llorca al frente del Consell.

Llorca aterriza así en sus primeras Hogueras en Alicante como presidente de la Generalitat con una doble necesidad. Por un lado, ocupar el espacio institucional que corresponde al jefe del Consell en la Fiesta oficial de la ciudad. Por otro, proyectar normalidad en un momento en el que su futuro político sigue sin estar completamente despejado. El acto de Sueca de este sábado no ha servido para que Feijóo confirmara a Pérez Llorca como candidato del PP a la Generalitat en 2027. Ha habido elogios genéricos, llamadas a la unidad y referencias al trabajo del Consell pero no una proclamación.

Visita del presidente Generalitat Pérez LLorca a la Hoguera Diputación / Jose Navarro

Ese matiz pesa más en contraste con lo ocurrido en las capitales. Génova sí ha despejado ya el cartel municipal de Alicante, con Luis Barcala confirmado como candidato a la reelección, pese al desgaste del caso de Les Naus. También aparecen asentadas las referencias del PP en València y Castellón, con María José Catalá y Marta Barrachina como nombres de continuidad en sus respectivos espacios. El caso autonómico, en cambio, sigue pendiente de una decisión definitiva. El congreso del PPCV continúa sin fecha y el partido mantiene abierta la posibilidad de aplazar su normalización orgánica.

En ese contexto, la agenda de Pérez Llorca en Alicante ha adquirido una lectura que va más allá de la presencia festera. La jornada continuaba por la tarde en la plaza de toros, con una corrida de máxima expectación dentro de la Feria de Hogueras. Antes, Pérez Llorca acudió también a la hoguera Ángeles-Felipe Bergé, ganadora del primer premio de la categoría Especial del concurso de las hogueras infantiles. El cartel de la corrida reunía a Morante, Manzanares y Roca Rey y había colgado el “no hay billetes”. Después, por la noche, el presidente tenía prevista su asistencia a la cena de la Federació de Fogueres en el racó de la hoguera Explanada.

El recorrido dibuja la voluntad de Pérez Llorca de instalarse en la agenda alicantina durante los días grandes. Su entorno da por hecho, salvo imprevistos, que permanecerá en la ciudad hasta el día 24, día de San Juan. Además, el presidente mantiene la idea de buscar algún hueco para comer con amigos de Finestrat, una costumbre de años anteriores que ahora depende de las exigencias de su cargo.

Las primeras Hogueras de Pérez Llorca como presidente llegan, por tanto, entre dos planos. En la superficie, una agenda de barracas, monumentos, toros y convivencia festera. En el fondo, una interinidad que el PP todavía no ha resuelto. Alicante le recibe como jefe del Consell y él intenta hacerse sitio en una Fiesta de fuerte peso político para el PP alicantino. Pero mientras Barcala ya sabe que volverá a encabezar la lista municipal, Pérez Llorca sigue esperando que Génova transforme los gestos de apoyo en una candidatura cerrada.