El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Luceros es el mejor sitio de la Comunidad Valenciana para disparar mascletás"

Pregunta: ¿Cómo será la mascletà de Pirotecnia Turis este sábado?

Respuesta: Será una mascletà clásica valenciana, al estilo de Pirotecnia Turis. Empezaremos con cinco fases aéreas que desembocarán en una digital. Después arrancará el cuerpo de la mascletà, con acompañamientos de diferentes efectos que irán creciendo hasta un terremoto en cuatro fases, un terremoto aéreo típico valenciano y, para terminar, otro digital.

P: ¿Incluye alguna novedad especial para estas Hogueras?

R: Será una mascletà intensa, de unos cien kilos, pero no hemos buscado hacer grandes novedades. Alicante siempre ha sido un espejo para cualquier pirotecnia pero llegamos desmotivados porque durante el año no nos dejan trabajar. Tenemos muchos clientes en la zona, en Elche, en La Vila Joiosa o en Murcia, y nos encontramos con mucha burocracia.

P: ¿Qué espera que llegue más al público que acuda a Luceros?

R: Sobre todo, la intensidad. Sabemos que el de Alicante es un público exigente y muy entendido en pólvora y el terremoto será intenso. Luceros tiene una acústica especial, para mí es el mejor sitio de la Comunidad Valenciana para disparar mascletás. Por eso es una pena que el presupuesto sea el mismo que hace diez años y que Elche ya haya superado a Alicante en ese aspecto.

Cuesta completar un cartel por el que antes se peleaban las pirotecnias

P: ¿La rebaja del tiempo mínimo ayuda a las pirotecnias?

R: Es una medida acertada porque nos quita presión, aunque nosotros este año vamos a cumplir igualmente. Nunca he entendido demasiado lo del tiempo, cada empresa hace el espectáculo que cree que va a quedar bien. Puede haber una mascletà de cuatro minutos y medio que sea un grandísimo espectáculo. La pirotecnia es un arte y cada empresa tiene sus artistas y su forma de disparar. Después habrá que valorar si ha gustado o no pero no solo mirando el reloj. También creo que se podría incorporar algún voto del público, porque al final el público debe ser soberano.

P: ¿Qué necesita Alicante para recuperar atractivo?

R: Sobre todo, mejorar los presupuestos. No hace tanto había golpes por disparar en Alicante y ahora cuesta completar el cartel. Todo en la vida sube, no cuesta lo mismo contratar a David Bisbal o a Aitana ahora que hace cinco años. El precio de la vida ha subido pero Alicante se ha quedado estancada para lo que merece.

P: ¿Qué ofrece Luceros para una pirotecnia como la vuestra?

R: Luceros es un sitio emocionante. He disparado varias veces allí y es un enclave mágico, cerrado, donde se siente mucho el calor del público. La gente de Alicante es muy exigente con la mascletà y yo defiendo que las mascletás no se vayan de Luceros.