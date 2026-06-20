Preocupación en la hoguera La Ceràmica: el viento amenaza su remate

Preocupación en la comisión de La Ceràmica por las fuertes rachas de viento que se están viviendo en el barrio de Altozano en las últimas horas y que han amenazado el remate de "Còsmica", su hoguera candidata a hacerse con el primer premio de categoría Especial de 2026.

En torno a las 18 horas de este sábado el viento ha comenzado a zarandear el remate, que simboliza la palmera que se dispara en Alicante para dar inicio a la Cremà. Varias de las estrellas que conforman la estrella han caído al entorno más cercano del monumento.

Ante el imprevisto, la comisión ha tomado la decisión de ampliar el perímetro de seguridad, tumbar todas las cartelas para evitar que el viento las desplazara a calles adyacentes y advertir a los paseantes que se han acercado a contemplar la hoguera que extremen la precaución.

Bajo el lema "Còsmica", la hoguera La Ceràmica apuesta por un monumento que combina simbología astral, espiritualidad y crítica social para reflexionar sobre las inquietudes de una sociedad cada vez más observada, regulada y necesitada de respuestas. La propuesta de Palacio i Serra compite este año con un presupuesto de 90.000 euros, 5.000 más que el pasado ejercicio, cuando la comisión logró la quinta posición en la categoría Especial.

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Este monumento, directamente desde su escena principal, busca transportar al espectador a un cosmos poblado de significados. Una lluvia de estrellas desciende desde el cielo y se transforma en grandes manos con ojos que lloran, una imagen que simboliza la conexión emocional y espiritual del ser humano con el universo. En el centro del monumento emergen dos figuras de gran fuerza visual: el Sol, representado como una divinidad maya, y la Luna, envuelta en tonalidades frías y enigmáticas. Ambos cuerpos celestes recuerdan la dependencia que la humanidad mantiene con los ciclos naturales y la fascinación permanente por aquello que trasciende lo cotidiano.