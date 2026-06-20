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Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, sábado 20 de junio: segunda mascletà del concurso, premios infantiles y plantà de las hogueras adultas

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La alegría de Florida Portazgo tras ganar el primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2025

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Alex Domínguez

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O. Casado

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Faltan pocas horas para que comiencen las Hogueras de Alicante 2026 y las calles ya huelen a fiesta y a pólvora. Este sábado, 20 de junio, desde primera hora de la mañana el jurado visitará las Hogueras infantiles y ninots al carrer, aunque no será hasta las 17.00 horas cuando se den a conocer los ganadores de esta categoría.

La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la segunda mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Crespo, que quedó fuera del certamen.

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Por la noche, a partir de las 00.00 horas, tendrá lugar la plantà oficial de las hogueras adultas y barracas, que elevarán sus remates para que mañana a primera hora reciban la visita del jurado que por la tarde proclamará el mejor monumento del año.

Hogueras de Alicante 2026

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