Las restricciones de seguridad blindan Luceros en la jornada más masiva de las Hogueras

Más público, más restricciones. La mascletà de este sábado 20 de junio, primer día oficial de las Hogueras de este 2026 y tercer día con disparo pirotécnico, ha sido la que más personas ha concentrado hasta la fecha. Y se prevé, incluso, que sea la que más público concentre hasta la última jornada, que tendrá lugar el miércoles día 24.

Desde horas antes del disparo ya se pronosticaba que la afluencia sería mucho mayor que en los días anteriores. La llegada de turistas en un sábado facilitaba esta previsión, ante la que la Policía Local se ha preparado para volver a aplicar medidas que entraron en vigor, de manera rigurosa, desde este viernes.

La Policía Local, instalando vallas en el acceso a Luceros desde la avenida de la Estación. / Jose Navarro

Una de las más novedosas respecto a otros años han sido las restricciones en el acceso a los laterales de Luceros desde la avenida Federico Soto, cortados con vallas desde que la Policía Local ha entendido que era el momento de impedir el paso para evitar aglomeraciones. Si el jueves las vallas se instalaron a las 13:30 como prueba piloto, el viernes ocurrió lo propio a una hora aproximada y este sábado se han colocado a las 13:21 en el margen derecho de la avenida subiendo hacia Luceros y siete minutos más tarde en el otro lateral. Lo mismo ha ocurrido desde los otros dos accesos a esa misma zona, uno en Alfonso el Sabio y otro en la avenida de la Estación, mientras que la mitad superior de la plaza, la colindante a la avenida del General Marvà, se ha mantenido cerrada y evacuada, como en años anteriores, a partir de las 13:30 para evitar incidentes.

Las medidas de restricción del paso desde Soto, pese a que es el tercer día consecutivo que se aplica, ha sorprendido a muchos de los presentes, que no contaban con ella. “Tendríamos que habernos ido antes al racó”, decía una asistente, acompañada de su pareja y de sus dos hijos, que han visto el paso cortado y se han quedado inmovilizados pese a las indicaciones de los agentes de la Policía Local, que les han recordado que bajando por Soto y cruzando la calle Pintor Cabrera podían acceder a la avenida de la Estación, que era su destino. Sin embargo, ante la multitud, han preferido esperar y presenciar el disparo desde el mismo lugar en el que les han restringido el paso.

Señalización de Vías de evacuación hacia la calle del General O'Donnell desde la avenida de la Estación. / Jose Navarro

La escena de aglomeración estaba condicionada por el calor intenso, que rozaba los 30 grados y que ha invitado a muchos padres a refrescar a sus hijos con agua mineral en sus cabezas. Las caretas de la Venus de Alicante, a su vez, han servido a muchos de los presentes como abanico improvisado. Incluso se han registrado incidentes, sin consecuencias, por parte de personas que han sufrido golpes de calor y han sido atendidas por la Policía Local, sin consecuencias a lamentar. En un caso, una menor cuya familia la ha refugiado en una cafetería de Soto para proporcionarle ventilación. En otro caso, una mujer adulta ha sido trasladada a Luceros, acompañada por dos agentes, cruzando la zona de paso restringido para poder ser atendida con más comodidad.

Aglomeración de personas para presenciar la mascletà. / Jose Navarro

Alrededor de las 13:40 la movilidad en la zona ya era prácticamente imposible y así se ha mantenido hasta minutos después del disparo pirotécnico. Una vez finalizado, las restricciones de paso a Luceros se han mantenido hasta casi las 14:30, media hora después de acabar la mascletà. Durante todos estos minutos, las personas concentradas en Luceros han ido saliendo en dirección hacia Soto de manera continuada y en masa, hasta que finalmente se ha recuperado la normalidad en el tráfico peatonal con la apertura de todas las restricciones.

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El Ayuntamiento de Alicante había anunciado esta y otras medidas para controlar el elevado flujo de personas que asisten a presenciar el espectáculo pirotécnico en Hogueras, cuya última edición tendrá lugar el 24 de junio. En la misma zona hay colocadas banderolas y carteles que señalan las vías de evacuación garantizar el orden a la hora de abandonar los alrededores de la plaza. En los alrededores también hay carteles que señalan las vías de evacuación por calles como Tucumán, O'Donnell o Álvarez Sereix.

El Ayuntamiento, a través de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, informó el martes un refuerzo para la seguridad con el aumento de efectivos entre los distintos cuerpos que participan en este cometido. En total, habrá 4.600 turnos en los días grandes de la Fiesta, 600 más que el año pasado entre los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil.

En los días grandes también se amplía el espacio disponible para el público en las inmediaciones de la fuente, a costa de reducir la conocida como "zona VIP", donde presencian los disparos miembros de la Corporación municipal, de la Federació de Fogueres, miembros de otras fiestas invitadas a la ciudad y demás personalidades acreditadas por el Consistorio.