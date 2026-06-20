Incertidumbre en Alicante por la llegada de lluvias que amenazan la plantà de las Hogueras

Alicante afronta el gran fin de semana de las Hogueras 2026 con una previsión inestable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el cielos nubosos pero calurosos, en un escenario que genera incertidumbre en plena plantà de las Hogueras, con el jurado pasando este sábado para ver los monumentos infantiles y los adultos ultimando los detalles para el "juicio" de este domingo.

Las temperaturas se mantendrán altas y tenderán a subir ligeramente conforme avancen los días. El calor será especialmente intenso en las comarcas del interior y del sur de la provincia, donde municipios como Orihuela, Elche, Elda o Alcoy alcanzarán o superarán ampliamente los 35 grados durante el fin de semana. En la costa, los valores serán algo más suaves, aunque igualmente propios de pleno verano.

Uno de los aspectos más destacados será el aumento de las temperaturas nocturnas. Numerosos municipios del litoral encadenarán noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados. En Alicante capital, las mínimas pasarán de 23 grados este sábado a 25 grados el domingo.

Además, la lluvia escasa podrá dejar cielos algo más nubosos, especialmente el sábado, aunque sin afectar al desarrollo de los actos festivos. El viento de nordeste será protagonista en el litoral, con rachas moderadas en algunos momentos, mientras que en el interior predominarán las brisas de componente este durante las tardes.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afronta el fin de semana de las Hogueras con una previsión de cielos nubosos pero sin impedir disfrutar de la fiesta en la calle. La lluvia será el gran protagonista desde este sábado y aunque el sol hará acto de presencia durante todo el fin de semana, sin riesgo de lluvia y con temperaturas claramente veraniegas.

Este sábado y domingo los termómetros subirán hasta los 33 grados. Las noches también serán cada vez más cálidas en plena celebración de las Hogueras. La mínima prevista para el sábado es de 23, valores propios de una noche tropical. El domingo, además, la temperatura mínima no bajará de los 25 grados, lo que supondrá la primera noche tórrida o ecuatorial de este mes de junio en alicante. El viento de levante y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso durante las horas centrales y muy agradable para los actos festivos nocturnos.

El tiempo en Elche

Elche afrontará un día marcado por el calor y cielos nubosos. Las temperaturas irán ganando fuerza conforme avance el fin de semana, dejando un ambiente plenamente veraniego tanto de día como de noche.

Este sábado se alcanzarán los 35 grados, una máxima que se repetirá el domingo. Las noches también serán cada vez más cálidas, con mínimas de 22 y 23 grados respectivamente, lo que garantiza noches tropicales durante todo el fin de semana. La presencia de polvo en suspensión podría dejar cielos algo más velados en algunos momentos, pero sin riesgo de lluvia. El viento de componente este y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, pero el calor seguirá siendo protagonista en el

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará de un fin de semana plenamente veraniego, con predominio del sol, ausencia total de lluvias y temperaturas que irán subiendo progresivamente conforme avancen los días. El ambiente será muy favorable para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.

Las máximas pasarán de los 31 grados previstos para este sábado a los 32 del domingo. Las noches también serán cada vez más cálidas, con mínimas de 24 grados, por lo que el municipio encadenará varias noches tropicales. Además, la presencia de polvo en suspensión podrá dejar los cielos algo más blanquecinos en algunos momentos del fin de semana.

El viento de componente norte y nordeste ganará intensidad en distintos momentos, especialmente el sábado, cuando podrían registrarse rachas cercanas a los 65 km/h. Aun así, la estabilidad atmosférica será la nota dominante durante todo el fin de semana en la capital turística de la Costa Blanca.

El tiempo en Elda

Elda será uno de los municipios más calurosos de la provincia durante este fin de semana. La estabilidad atmosférica será absoluta, con cielos poco nubosos o despejados, ausencia de lluvias y un progresivo aumento de las temperaturas que culminará el domingo.

Las máximas alcanzarán los 35 grados este sábado, subirán hasta los 37 grados el domingo, en un claro episodio de calor veraniego en el interior del Vinalopó. Las mínimas se mantendrán entre los 19 grados ambos días, por lo que las noches seguirán siendo relativamente llevaderas pese al calor diurno.

Además, el viento de componente este y sureste irá ganando protagonismo durante las tardes, aunque sin impedir que el calor se convierta en el gran protagonista del fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afrontará un fin de semana estable y plenamente veraniego, con muchas horas de sol, ausencia de lluvias y temperaturas muy constantes entre el sábado y el domingo. El ambiente será cálido durante el día y cada vez más suave durante la noche, en un escenario ideal para disfrutar de la costa.

Las máximas se moverán entre los 28 y los 29 grados durante todo el fin de semana, mientras que las mínimas pasarán de 22 grados el sábado a 23 el domingo. Esto permitirá encadenar varias noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados durante la madrugada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un fin de semana plenamente veraniego, con temperaturas muy elevadas, cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante durante los tres días, con un ambiente muy cálido especialmente durante las horas centrales.

Las máximas alcanzarán los 35 grados este sábado y bajarán hasta los 34 grados el domingo, situando a la Vega Baja entre las zonas más calurosas de la provincia. Las mínimas también irán en ascenso, pasando de 21 grados el sábado a 22 el domingo, por lo que todas las madrugadas serán tropicales.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un fin de semana de tiempo estable y claramente veraniego, con predominio del sol, algunas nubes altas pasajeras y temperaturas que irán en aumento conforme avancen los días. No se esperan lluvias y el ambiente será muy favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las máximas alcanzarán los 32 grados este sábado y se dispararán hasta los 35 grados el domingo, cuando se espera la jornada más calurosa del fin de semana en la ciudad. Las mínimas también aumentarán progresivamente, pasando a 18 grados el sábado y el domingo.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará un fin de semana muy nublado a primeras horas y temperaturas plenamente veraniegas, aunque más suaves que en otros puntos de la provincia gracias a la influencia del Mediterráneo.

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Las temperaturas máximas serán de 30 grados durante los dos días, con ligeras variaciones entre el sábado y el domingo. Las noches serán cálidas, con mínimas de 21 grados, lo que permitirá encadenar varias noches tropicales en el litoral norte.