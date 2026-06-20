El viento tumba la portalada de la barraca Tot Bacores antes del paso del jurado
La estructura, dedicada a la mujer alicantina, pertenece a segunda categoría y el recinto festero espera que el artista Juan Manuel Varó pueda repararla
Una ráfaga de viento ha tumbado este sábado la portalada de la barraca Tot Bacores en Alicante. La estructura ha quedado vencida sobre el suelo, junto al acceso del recinto, en una zona delimitada con vallas mientras la barraca espera la llegada del artista para valorar si puede repararse.
La presidenta de Tot Bacores, Rocío Hernández, explica que el incidente se ha producido después de comer, cuando una racha de viento ha volcado la portalada. La barraca ha avisado al artista Juan Manuel Varó para que revise los daños y determine qué solución puede tener la estructura. “Esperemos que tenga arreglo. Es una pena, pero confiamos en poder salvarla”, señala Hernández.
La portalada de este año está dedicada a la dona alicantina y busca rendir homenaje a distintas mujeres vinculadas a la historia de la ciudad, desde la Bellea del Foc hasta las trabajadoras de las cigarreras. La barraca compite este año en segunda categoría.
El percance llega además en vísperas del paso del jurado, previsto para este domingo, cuando se valorarán las portaladas de las barracas. Tot Bacores confía ahora en que la intervención del artista permita recomponer la estructura a tiempo para mantenerla en concurso.
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