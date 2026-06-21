Más de 600 corredores viven las Hogueras a la carrera: "La Fiesta no es solo noche y alcohol"

Entre monumentos, racós y calles cortadas, este domingo tres grupos con un total de más de 600 corredores han atravesado la ciudad desde el Ayuntamiento hasta el PAU 2, visitando en el camino nueve hogueras. Una forma única de combinar la Fiesta de la ciudad con la práctica deportiva a lo largo de 7,5 kilómetros de recorrido.

Esta ruta, bautizada como Fogueres Run, se viene haciendo como una quedada desde hace cuatro años. Vicente Novoa empezó este proyecto en 2022 junto a amigos corredores del Club Atlético Montemar. Vestido de torrentí y con zapatillas de correr, llegó con el último de los tres grupos a las instalaciones de Red Padel, en el Colegio Maristas.

Vicente Novoa, impulsor de la quedada "runner" en Hogueras desde hace cuatro años, junto a sus hijos. / Pereira

"Ese año mi hija María fue Dama del Foc y se nos ocurrió hacer la primera quedada de Hogueras para juntar la fiesta con el deporte que tanto nos gusta", recordó Novoa sobre el inicio de esta cita anual, que este 2026 ha dado un gran salto adelante. Al principio eran unas decenas de corredores, hace dos años fueron 350 participantes, y en estas Hogueras han estado cerca de los 650.

Una cita en crecimiento

Además, han contado por primera vez con avituallamiento a mitad de carrera, seguro de responsabilidad civil, y ya se plantean para el próximo año pedir los permisos necesarios para tener un recorrido cerrado como otras pruebas deportivas de este calado. El crecimiento de este año ha venido de la mano de Frolik, una comunidad de corredores sociales que dos veces a la semana salen a trotar la calle con música a las espaldas.

"Quedada Running" de Hogueras en Alicante / Pilar Cortés

Por esta vía han llegado visitantes de Valencia, Murcia y Albacete a la carrera alicantina. "Nosotras venimos de Valencia, ahí vimos por la app de Kibi que los de Frolik Alicante iban a montar esta quedada y decidimos bajar", comparte Laura Kwiatkowska junto a sus tres amigas. Las recibía también una alicantina, Daniela Pérez, que opina que "las medallas están muy chulas, muy originales".

Participantes enseñan sus medallas, que colgaban de pañuelos de foguerer. / Pereira

Porque sí, en los cuellos de los corredores colgaba, de un pañuelo foguerer, una medalla. Javier Latorre, de Frolik Alicante, ha explicado que su filosofía radica en "correr no como formato competitivo, sino como formato de pasarlo bien". Siguiendo esta idea, es habitual verles con una mochila-altavoz, corriendo al ritmo de la música.

El joven, que impulsa esta comunidad sociodeportiva en la ciudad, detalla que "frolik" es un verbo en inglés que en español podría traducirse como juguetear con alegría. "El deporte es sano pero no tiene por qué ser siempre sufrimiento, y lo hemos juntado con una tradición que ya había empezado Vicente Novoa, que era la quedada de Hogueras, y la hemos llevado al siguiente nivel", señala Latorre.

Otra forma de vivir la Fiesta

También había, como no puede ser de otro modo, corredores de los "clásicos". Con las camisetas del club de running del Montemar estaban Ángel Vives y Santiago Ramos. Para Vives esta quedada deportiva tiene valor porque "aúna lo que es el deporte con la tradición y es otra forma de vivir las Hogueras. La Fiesta no es solo noche y alcohol, sino que hay muchas otras formas de vivirla".

Ramos, por su parte, se queda con una sensación "muy positiva. Este año fue con más música, con los 'frolik', organizados en tres grupos y viendo las hogueras más importantes de la ciudad". Un evento lúdico que también tiene una vertiente solidaria, pues los 3 euros de inscripción se han destinado a la asociación Zancadas sobre Ruedas, una entidad de voluntarios que, con su esfuerzo físico, hacen posible que personas con movilidad reducida puedan participar en todo tipo de eventos deportivos.