Alegría en Explanada por el noveno premio en su vuelta a Especial 42 años después

Nunca un noveno premio supo tan bien. Y es que la hoguera Explanada ha conquistado la novena posición en las Hogueras de Alicante 2026, dentro de la categoría Especial. Todo ello en un año marcado por su regreso a la máxima exigencia tras 42 años sin competir en ella.

Una veintena de comisionados siguieron desde el racó, situado en pleno paseo, cómo primero la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y después el alcalde de Alicante, Luis Barcala, iban desgranando los distintos premios hasta llegar al más esperado: el de los monumentos de la máxima sección. Y, aunque a priori no había muchas expectativas, sí existía ilusión por conocer la posición en este año tan especial, puesto que la Bellea del Foc, María Pastor, pertenece a la comisión.

Al escuchar el nombre de la hoguera Explanada en novena posición, los comisionados estallaron de alegría. La belleza adulta de la comisión, Paula Miñano, señaló tras conocer el premio que "este año hemos vuelto a Especial después de más de 40 años y es como si plantásemos por primera vez; un noveno premio está súper bien. Estamos muy contentos, así que el año que viene, más y mejor".

Por su parte, Ana Ruiz, comisionada de Explanada y miembro de la Federació de Fogueres, destacó que "hacía mucho que no estábamos en Especial; el año que viene trabajaremos más para subir en el podio".

Sobre el monumento

El artífice de este regreso a la máxima categoría ha sido el artista valenciano Pau Soler, autor del monumento "Alacantrina", con un presupuesto de 85.000 euros, el más bajo junto a la hoguera Calvo Sotelo, que también firmaba este año su vuelta. Asimismo, la comisión ya ha renovado al artista para 2027.

El monumento se centra en una gran catrina mexicana que se convierte en símbolo de denuncia contra las guerras que asolan el planeta.

El presidente de la hoguera Explanada, Manolo García, que no pudo estar presente en el racó durante la entrega de premios, ya lo avanzaba el día en que se presentó el regreso a Especial: "Con esta subida buscamos llevar nuestra pasión por la fiesta al siguiente nivel, compitiendo junto a los mejores artistas y comisiones". Cabe recordar que el año pasado lograraron la tercera posición en Primera categoría.

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Y es que no era la primera vez que Explanada planta en Especial, aunque sí ha pasado mucho tiempo desde entonces. En 1984 lo hizo bajo la denominación de Explanada-Antigua Orán.