Alicante empieza a vestir de claveles su homenaje a la Virgen del Remedio

La primera jornada de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio ya es historia. Los claveles rojos y blancos comienzan a dibujar los primeros trazos de los tapices, que quedarán completamente cubiertos este lunes, cuando se celebre la segunda y definitiva jornada de este acto tan arraigado en las Hogueras de Alicante.

Hasta 67 hogueras y barracas han participado en esta primera entrega floral, en la que la devoción se ha expresado de múltiples formas. Con claveles en mano, sujetos en cañas de bambú, convertidos en antorchas o formando parte de elaboradas creaciones y catafalcos, los participantes han rendido homenaje a la patrona de la ciudad.

La Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026, en imágenes / Áxel Álvarez

Poco a poco, y con un ritmo constante, uno de los tapices en honor a la Virgen del Remedio ha ido tomando forma a lo largo de la tarde y la noche. Un mosaico efímero de flores que se completará este lunes y que, como cada año, guarda historias de agradecimientos, promesas y peticiones de los foguerers y barraquers.

Los más pequeños han tenido un protagonismo especial, desfilando con los trajes tradicionales con la misma solemnidad que los adultos, aportando frescura y emoción a un acto cargado de simbolismo. El cierre de esta primera jornada ha corrido a cargo de la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, acompañada por sus damas de honor. Junto a ellas, también han participado familiares de las máximas representantes y miembros de la Federació de Fogueres.

Será este lunes cuando tome el relevo la Bellea del Foc adulta, María Pastor, junto a sus damas de honor, quienes pondrán el broche final a la ofrenda. Entonces, los dos tapices situados a la entrada de la Concatedral de San Nicolás lucirán completamente cubiertos de claveles rojos y blancos.

Participación de otras fiestas

La ofrenda ha contado además con la participación de representantes de fiestas hermanas, como la Fallera Mayor infantil de Valencia, Marta Mercader, y la reina infantil de las Fiestas de la Magdalena de Castellón, Ana Colón. A ellas se han sumado la Casa de Andalucía en Alicante y delegaciones festivas de distintos municipios, entre ellos San Vicente del Raspeig, Benidorm, Dénia, Villena y Monóvar, así como representantes de las Fallas de localidades valencianas como Vall d'Uixó, Benicarló, Picanya, Sueca, Gandia, Xàtiva, Torrent, Sagunto, Alzira, Paterna y Burriana.

En lo político, tras haber estado presente en la mascletà, Diana Morant también ha acudido a la Ofrenda de Flores, mostrando en esta ocasión un comportamiento distinto al que tuvo en las Hogueras del año pasado, cuando estuvo una mañana en la ciudad pero se marchó antes de que diera comienzo el espectáculo pirotécnico en Luceros. Eso sí, ni Morant ni el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han desfilado, al menos por ahora, en la Ofrenda de Flores de las Hogueras, a diferencia de lo que sí hicieron este año en las Fallas de València.

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Una jornada, en definitiva, marcada por la emoción, la tradición y los claveles rojos y blancos, que volverá a repetirse este lunes para completar una de las estampas más esperadas de las Hogueras.