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Línea de autobús para ver las hogueras de Especial gratis: horario, paradas y frecuencia

El servicio estará operativo desde el día 21 y hasta el 24 y realizará un recorrido circular para ver los 12 monumentos y la Especial de la plaza del Ayuntamiento

Programa de actos Hogueras 2026

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Alex Domínguez

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O. Casado

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Subir a un autobús de forma gratuita y poder recorrer las doce hogueras de Especial y la Oficial. Esto es lo que ofrecerá el servicio que se pondrá en marcha este domingo 21 y que estará operativo hasta el día 24. Vecinos y visitantes de Alicante podrán hacer uso de esta línea gratuita para acercarse a los principales monumentos repartidos por las calles de la ciudad y descubrir sus detalles de primera mano. El autobús se podrá utilizar desde las 8.00 y las 22.30 horas y contará con una frecuencia de 15 minutos.

La línea gratuita para las Hogueras será circular desde Estación-Maisonnave y contará con las siguientes paradas: Maisonnave – Calvo Sotelo (Hogueras Séneca Autobusos, y Calvo Sotelo), Estación – Maisonnave (Hoguera Diputación – Renfe), Oscar Esplá - Foglietti, Elche – F. Mayo (Hoguera Baver Antigons), México – Caja Ahorros, La Viña - Orión (Hogueras Florida Plaza de la Viña y Florida Portazgo), Isla de Corfú, Colegio Altozano (Hoguera Polígono de San Blas), Gran Vía - Novelda (Hoguera La Cerámica), Gran Vía – Benisaudet (Hoguera La Cerámica), Hospital – Alonso, Alonso - Devesa (Hoguera Carolinas Altas), Plaza de Toros, Jijona - Adoratrices, Padre Esplá – Vidal, C.A. Montemar (Hoguera Sagrada Familia), Bulevar del Pla (TRAM), La Goteta, Raval Roig, Postiguet - Pasarela, Puerta del Mar (Hoguera Oficial del Ayuntamiento, Port d'Alacant y Explanada). Dr. Ramón y Cajal hasta la cabecera de línea.

Noticias relacionadas y más

Mapa del recorrido de la Línea Circular Especial de Hogueras 2026.

Conexiones con los autobuses urbanos

Los alicantinos y visitantes que prefieran coger una línea de autobús regular para visitar alguna hoguera también pueden hacerlo teniendo en cuenta estas correspondencias:

Líneas de autobús para visitar las hogueras de Especial y la Oficial

Líneas de autobús para visitar las hogueras de Especial y la Oficial / Vectalia

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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