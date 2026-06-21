Baver-Els Antigons roza volver a coronarse como la mejor hoguera de Especial en Alicante

La moneda no cayó del lado de Baver-Els Antigons esta vez. La comisión, que se hizo con el primer premio de categoría Especial en 2025 se queda a las puertas este año y logra una segunda posición, solo por detrás de Florida Portazgo.

Pese a ello, la hoguera celebra no haber bajado del cuarto puesto desde su aterrizaje en Especial en 2023 y lo hace especialmente en un año de mucha competencia: con doce comisiones en la máxima categoría.

“Estamos muy contentos con el segundo premio porque hay otros proyectos muy buenos y cualquiera podía ganar, ha apuntado el presidente de Baver-Els Antigons, Iván Gómez, quien considera que “este 2026 hay más hogueras y más calidad” en la máxima categoría. “Tanto nosotros como las nuevas hogueras han contribuido a la mejora, porque las recién llegadas lo han hecho muy bien”, ha añadido.

Baver-Els Antigons, segundo premio de categoría Especial / Pilar Cortés

"Corónate, reina!", una hoguera firmada por el artista Paco Torres con diseño de Paco Camallonga, convierte la lucha por el poder en el eje de una crítica social tan actual como reconocible. El monumento ha llegado además respaldado por una importante apuesta económica. Con un presupuesto de 107.000 euros, la comisión ha registrado este año la mayor subida absoluta de la categoría al incrementar en 16.000 euros la inversión respecto al ejercicio anterior, una cantidad con la que logró alzarse con el primer premio.