Calvo Sotelo se llena de orgullo con el séptimo premio en su año de regreso a Especial

Todos juntos a pies del monumento, y previendo que, pasara lo que pasara, lo celebrarían con un "abrazo de coliflor". Así esperaba la hoguera Calvo Sotelo el fallo de los premios de Especial, categoría a la que han regresado este 2026 después de 17 años. El séptimo lugar sembró la alegría entre todos los presentes y ha consolidado un regreso con buen pie al más alto nivel.

La presidenta, Chari Palomar, no pudo disfrutar del momento con sus comisionados porque se encontraba indispuesta. Sara Vázquez, la belleza de la hoguera, fue quien dio voz a la satisfacción de todos después de un año de mucho esfuerzo para plantar en Especial.

"Ahora toca disfrutarlo"

"Estamos igual de contentos y felices como si fuera un primero o un tercero, ahora toca disfrutarlo", ha relatado Vázquez tras conocer el fallo. La belleza también ha puesto en valor el camino hasta este momento de alegría: "Ha costado mucho, nuestra presidenta ha trabajado mucho y ha peleado mucho, y lo hemos conseguido".

Como si fuese un presagio, uno de los comisionados iba con la camiseta de la selección española con el dorsal "7" de Raúl. Esa camiseta, y hasta el "six seven", se colaron en las celebraciones de la hoguera, que justo estaba recibiendo el catafalco de la Ofrenda en los minutos previos a la lectura del fallo.

Un séptimo como punto de partida

El delegado de Cultura, Alejandro Martínez, muy implicado con el monumento "Al·lucinació" del artista Mario Gual, esperaba incluso un puesto muy alto. En la hoguera, sin embargo, la satisfacción es plena por haber regresado con fuerza a Especial, quedando por delante de la otra debutante, Explanada, y de otras cuatro comisiones ya asentadas en la categoría.

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Estas Hogueras de 2026 son, por tanto, el punto de partida de una nueva andadura en lo más alto para Calvo Sotelo. Así lo ve otro de los comisionados, Román Moreno, que fija su atención en que si este año fue un séptimo, "el próximo será un sexto, y luego un quinto...". Alegría y optimismo que en el racó de la hoguera se ha enlazado con la goleada de España a Arabia Saudí en un televisor que algún foguerer generoso bajó desde su casa.