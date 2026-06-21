El palmarés histórico de Especial, a la espera de los premios de las Hogueras de este año

La categoría Especial de las Hogueras de Alicante no solo decidirá este domingo cuál es el mejor monumento de 2026. El fallo del jurado también puede mover el palmarés histórico de la Fiesta, abrir la puerta a nuevos nombres, romper largas sequías o consolidar trayectorias recientes. Las doce comisiones que compiten este año llegan a la tarde de premios con lecturas distintas. Unas buscan estrenarse, otras aspiran a recuperar un lugar que ya tuvieron y algunas pueden dar un salto relevante en la clasificación acumulada desde los primeros años de la Fiesta.

El gran hito posible entre las comisiones lo tiene Carolinas Altas, aunque no parece un objetivo sencillo de conseguir. Si ganase con “Clímax”, de Luis Espinosa Olmos, alcanzaría los 14 primeros premios y rompería el empate que mantiene con Ciudad de Asís, ambas con 13. Eso la dejaría como segunda hoguera más laureada en solitario, solo por detrás de Benalúa, que continúa al frente del palmarés con 18 victorias. Para Carolinas Altas supondría además regresar al primer puesto doce años después de su último triunfo, logrado en 2014 con Pere Baenas.

También Sèneca-Autobusos puede reforzar su peso histórico. La comisión, que este año compite con una obra de Toni Pérez y José Gallego, suma siete primeros premios y ocupa el cuarto escalón del palmarés. Una victoria le permitiría alcanzar los ocho y consolidarse en esa posición, por detrás de Benalúa, Carolinas Altas y Ciudad de Asís. Su último gran ciclo llegó entre 2015 y 2018, cuando encadenó cuatro triunfos consecutivos, una de las rachas más dominantes de la etapa reciente.

Florida Portazgo, otra de las comisiones con más presencia en el palmarés contemporáneo, también tiene una oportunidad de escalar. Con cinco primeros premios, está empatada con Alfonso el Sabio y Benito Pérez Galdós. Si gana con la propuesta de Josué Beitia, llegaría a seis y se colocaría quinta en solitario en la clasificación histórica. La comisión ya fue campeona en 2008, 2009, 2010, 2022 y 2024, lo que la mantiene como una de las grandes referencias del siglo XXI en Especial.

Vigente campeona

Baver-els Antigons llega con la condición de campeona vigente. Su triunfo de 2025 con “Vanity”, obra de Paco Torres con diseño de Paco Camallonga, fue el primero de su historia en la máxima categoría. Ahora, con “Corónate, reina!”, la comisión aspira a revalidar el premio y a pasar de estreno histórico a entrar en el grupo de hogueras con dos primeros premios. También Paco Torres podría sumar su segundo triunfo consecutivo como artista, después de imponerse el pasado año con una propuesta que destacó por su estética, su crítica a la vanidad social y una victoria lograda con menor presupuesto que otros rivales.

Diputació-Renfe, ganadora en 2023 con David Sánchez Llongo, también puede alcanzar los dos primeros premios. La comisión presenta “Llum, l’origen de les Fogueres”. Un nuevo triunfo la situaría junto a un grupo histórico en el que figuran comisiones como La Ceràmica, Plaza de Gabriel Miró, Plaza de Ruperto Chapí, Polígon de Sant Blai, Port d’Alacant o San Blas, todas ellas con dos victorias.

Carolinas Altas podría ser segunda en solitario y Baenas alcanzar a Gastón Castelló

La Ceràmica, Port d’Alacant y Polígon de Sant Blai aspiran a entrar en otro escalón. Las tres cuentan actualmente con dos primeros premios y, si ganan este año, alcanzarían los tres, una cifra que las empataría con Hernán Cortés y Santa Isabel. La Ceràmica no gana desde 2019; Port d’Alacant no lo hace desde 2000, cuando cerró su doblete consecutivo; y Polígon de Sant Blai busca recuperar un primer puesto que no logra desde 2003.

Calvo Sotelo presenta uno de los ganchos históricos más singulares. La comisión regresa a Especial con “Al·lucinació”, de Mario Gual. Si se toma como antecedente la victoria de Plaza del 14 de Abril-Calvo Sotelo en 1936, una victoria este año supondría volver a conquistar la máxima categoría 90 años después. La cifra convierte su candidatura en una de las más llamativas desde el punto de vista del archivo.

Estrenos en el palmarés

Hay también tres comisiones que pueden estrenarse en el palmarés de Especial. Sagrada Familia compite con “Big Bang”, de Pere Baenas; Florida-Plaça de la Vinya lo hace con “Al rojo vivo”, de Lorenzo Fandós; y Explanada regresa a la máxima categoría con “Alacantrina”, de Pau Soler Marchante. Para cualquiera de ellas, el primer premio supondría abrir una nueva línea en la historia de la categoría.

Entre los artistas, el dato más relevante lo tiene Pere Baenas. Si Sagrada Familia ganase, el artista alcanzaría los diez primeros premios y empataría con Gastón Castelló como segundo creador más laureado de la historia de las Hogueras. Solo quedaría por delante Ramón Marco, que domina con 22 victorias. Baenas ya forma parte de la élite histórica de la Fiesta y una nueva victoria reforzaría aún más su posición en el palmarés.

La tarde de premios, por tanto, no solo ordenará las doce hogueras de 2026. También puede alterar posiciones acumuladas durante casi un siglo, confirmar dominios recientes o abrir puertas inéditas. Especial vuelve a decidir un ganador pero alrededor del primer premio se juega también una pequeña reescritura del mapa histórico de la Fiesta.