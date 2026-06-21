Los trucos para sorprender en la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante

La Ofrenda de Flores vuelve a ordenar la Fiesta en torno a uno de sus gestos más reconocibles. Después de la música, la pólvora, los desfiles y la vida de racó, las Hogueras se detienen durante dos tardes ante la Virgen del Remedio. Este domingo 21 y el lunes 22, a partir de las 18 horas, las comisiones recorrerán el itinerario oficial con ramos, catafalcos, trajes tradicionales y meses de trabajo a la espalda. No es solo un desfile floral. Es un acto de pertenencia, memoria y oficio, donde cada detalle intenta decir algo de la comisión que lo presenta y del vínculo de la Fiesta con la ciudad.

El detalle de cada socio y del catafalco es lo que llama la atención Toni Carrión — Hoguera La Cerámica

Detrás de esa imagen hay una preparación que empieza mucho antes de que la primera comisión salga a la calle. La Ofrenda exige pensar el ramo, diseñar el catafalco, elegir materiales, coordinar trajes, ordenar el desfile y ajustar cada pieza para que funcione en movimiento. Las flores son solo una parte del resultado. También pesan la caña, el cartón, los aros, los soportes, los colores y el trabajo manual de los comisionados. En las hogueras que cuidan especialmente este acto, la Ofrenda se prepara casi como un segundo monumento con equipo propio, reuniones, pruebas y una idea común que debe verse desde la acera.

Después del monumento, lo que más nos gusta es preparar una Ofrenda Chimo García — Hoguera Florida Portazgo

Florida Portazgo afronta la Ofrenda como uno de los actos centrales de sus Hogueras. Su presidente, Chimo García Larios, explica que la comisión dedica cuatro meses a preparar la salida, con especial atención al catafalco y al diseño floral. La hoguera cuenta con 229 comisionados, aunque este año desfilarán unas 320 personas. «Después del monumento, lo que más nos gusta es hacer la Ofrenda», resume. La comisión volverá a apostar por la tradición, el colorido y la presencia de la caña, un material que ocupará buena parte de una propuesta pensada para llamar la atención sin salirse del lenguaje clásico del acto.

Secretos

El secreto, apunta García Larios, está en llevarlo todo «milimetrado». El catafalco será grande, irá florado y lo transportarán unas quince personas. La comisión quiere dar protagonismo a lo hecho a mano, con cañas y elementos trabajados por el propio equipo de la hoguera. Cada parte del desfile llevará un traje tradicional diferente, para que el conjunto avance de forma ordenada y reconocible. «Es un momento para lucirse», admite el presidente, que destaca que la Ofrenda exige una preparación específica y un grupo casi dedicado en exclusiva a cuidar todos esos detalles.

Buscamos cada año darle la vuelta sin perder la tradición ni la emoción del homenaje Iván Gómez — Hoguera Bever-els Antigons

Baver-els Antigons vivirá este año la Ofrenda desde la memoria. La comisión rendirá homenaje a Juan Carlos Armengol, comisionado «antigon» y propietario de la floristería La Tardor, fallecido recientemente tras una vida muy vinculada a las Hogueras y a otras tradiciones festivas. Iván Gómez, presidente de la hoguera, recuerda que Armengol había montado durante dos décadas la Ofrenda de la comisión. Por eso desfilarán con crespones negros, una Virgen en el catafalco y otros detalles en su recuerdo. La flor, en este caso, no será solo adorno ni composición, también será despedida.

El clavel ha subido mucho y el trabajo de las floristerías sigue infravalorado Aurora Doménech — Las Flores de Aurora

La trayectoria reciente obliga a Baver-els Antigons a mantener el nivel sin convertir la Ofrenda en una carrera contra sí misma. Gómez admite que no lo viven como una obligación pero sí como un estímulo para «darle la vuelta» cada año a la propuesta y buscar elementos novedosos que les permitan seguir optando a premios. La comisión suele moverse dentro de una línea tradicional, con homenajes, símbolos reconocibles y una puesta en escena cuidada. La clave está en sorprender sin romper el tono propio de un acto donde pesan tanto la emoción como el respeto al ritual.

Aniversario

La Cerámica llevará a la Ofrenda una lectura de aniversario compartido. La comisión cumple 30 años y ha querido vincular esa fecha con la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría, que también celebra tres décadas de vida. Su presidente, Toni Carrión, explica que el homenaje unirá a la Virgen con los escudos de ambas entidades a través del ramo, la caña y el catafalco. La elección no es casual. Muchos festeros participan a la vez en comisiones de Hogueras y hermandades de Semana Santa, dos espacios distintos pero conectados por la tradición, el barrio y el trabajo colectivo.

La parte floral llega este año con más tensión económica. Aurora Doménech, de Las Flores de Aurora, explica que el clavel ha subido en torno a un 30 %, mientras muchas comisiones mantienen presupuestos muy ajustados. Un ramo de Ofrenda suele llevar unos veinte claveles y hasta ahora se movía entre 12 y 15 euros, una horquilla difícil de sostener con los nuevos costes. «El trabajo está infravalorado», lamenta. El clavel rojo y blanco sigue siendo la base más tradicional, aunque en los catafalcos hay más margen para jugar con color, volumen y flores más económicas, como girasoles o margaritas.

Este año, la Ofrenda también mirará al paseo de Soto, tras el compromiso de la Federació de cerrar el Mercadito por la tarde para evitar aglomeraciones, que generaban problemas en los prolegómenos de las últimas Ofrendas.