Doctor Bergez Carolinas gana el premio INFORMACIÓN a la crítica con un Monopoly de Barcala

Doctor Bergez Carolinas ha ganado el premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras 2026 con una escena convertida en un Monopoly alicantino que sitúa al alcalde, Luis Barcala, como figura central de una partida marcada por varios de los principales problemas municipales del año. La comisión se impone así en la décima edición del galardón que concede este diario para reconocer la mirada crítica de los monumentos y toma el relevo de Pío XII, ganadora en 2025 y segunda clasificada este año.

El jurado ha concedido el primer premio a una propuesta que utiliza el tablero como recurso visual para ordenar distintas casillas de la actualidad local. La escena de Doctor Bergez Carolinas concentra la crítica en torno a Barcala y despliega alrededor asuntos como la movilidad y el aparcamiento en el centro, la limpieza de los barrios, la basura y los contenedores, las promesas municipales, el Museo de Hogueras y los conflictos de la Fiesta por permisos y subvenciones. El caso de Les Naus también aparece entre los elementos señalados, dentro de una composición que funciona como resumen satírico de la gestión municipal.

La fuerza de la escena está precisamente en esa acumulación. El Monopoly permite presentar Alicante como una ciudad convertida en tablero político, con casillas que remiten a problemas reconocibles para el público y con el alcalde como personaje situado en el centro de la partida. La crítica no se limita a un único asunto, sino que construye un retrato más amplio del curso municipal, desde la vivienda protegida hasta la limpieza urbana o la relación entre el Ayuntamiento y las propias Hogueras. Esa lectura global ha acabado imponiéndose entre las ocho finalistas seleccionadas por el jurado.

El segundo premio la crítica de INFORMACIÓN ha sido para Pío XII / INFORMACIÓN

El segundo premio ha sido para Pío XII, que se queda a las puertas de revalidar el triunfo logrado el año pasado. Su escena centra la crítica en las nuevas exigencias de seguridad que han marcado el debate festero de este ejercicio, con especial atención al papel de los bomberos y a las condiciones impuestas a barracas y racós. La composición incluye referencias al jefe de los bomberos, Daniel González, con elementos como ruedas, metros, extintores, distancias, permisos de cremà y requisitos para los recintos festeros, en un año en el que la seguridad, la ocupación de la calle y la convivencia han sido uno de los grandes debates de las Hogueras.

La elección de Pío XII como segunda clasificada confirma además la continuidad de una línea crítica muy pegada a la actualidad inmediata de la Fiesta. En 2025, la comisión ganó el premio INFORMACIÓN con una escena dedicada a Barcalini y a la Capital Española de la Gastronomía. Este año vuelve al podio con una crítica distinta, pero igualmente vinculada a una discusión muy presente en las comisiones: hasta dónde deben llegar las exigencias técnicas, cómo afectan a la vida festera y qué margen tienen las hogueras para adaptarse sin perder espacio en la calle.

El tercer premio ha recaído en Sagrada Familia, una de las finalistas con una crítica más directa al escándalo de Les Naus. La escena apunta a las adjudicaciones de viviendas protegidas y a la sospecha sobre beneficiarios próximos al entorno municipal, con referencias a nombres vinculados a la Concejalía de Urbanismo. El caso ha marcado buena parte del año político en Alicante y también ha encontrado reflejo en los monumentos, donde la vivienda protegida se ha convertido en uno de los asuntos más reconocibles para la sátira festera.

El premio de la crítica de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

El podio deja además un nombre propio en el apartado artístico. Joaquín Rubio firma la escena ganadora de Doctor Bergez Carolinas y también la segunda clasificada de Pío XII, con lo que repite protagonismo tras haber ganado ya el premio INFORMACIÓN en 2025 precisamente con Pío XII. Las tres escenas premiadas resumen buena parte de los temas que han atravesado la actualidad local durante los últimos meses y confirman la capacidad de las Hogueras para convertir en imagen satírica aquello que ocupa la conversación pública.

Además de Doctor Bergez Carolinas, Pío XII y Sagrada Familia, también habían pasado el corte Calvo Sotelo, Florida Sur, Francisco Albert, Mercado Central y Port d’Alacant. Estas ocho comisiones fueron seleccionadas entre las 16 aspirantes iniciales al premio. En la primera criba quedaron fuera Altozano Sur, Benito Pérez Galdós, Carrer Sant Vicent, La Marina, San Antón Bajo, Santa Isabel, Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel y Tómbola.

El pídio lo ha completado Sagrada Familia con una escena sobre Les Naus / INFORMACIÓN

Entre las finalistas no premiadas había también críticas de fuerte carga política y social. Calvo Sotelo aborda la guerra y el consumo de los conflictos en directo; Florida Sur utiliza el juego floral para señalar problemas que crecen sin solución; Francisco Albert mira al Parque Central y a la larga espera tras el soterramiento; Mercado Central lleva al monumento el caso Les Naus con Barcala como trilero de las llaves de la vivienda protegida; y Port d’Alacant plantea una crítica a la pérdida de identidad festera frente al ocio de consumo.

El premio INFORMACIÓN a la crítica alcanza este año su décima edición con una participación consolidada y con un abanico temático especialmente pegado a la actualidad alicantina. Si en 2025 el podio lo formaron Pío XII, Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel y Port d’Alacant, este año la ganadora ha sido Doctor Bergez Carolinas con una escena que convierte la política municipal en una partida abierta. En el tablero de las Hogueras, Barcala, Les Naus, los bomberos, la limpieza, la vivienda y la Fiesta han acabado jugando también por el premio.