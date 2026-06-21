Felicidad en Sagrada Familia por el quinto premio de Especial y orgullo por el tercer premio a la crítica

Cuando se leyó el fallo de los premios de Especial de las Hogueras de Alicante, los comisionados de Sagrada Familia se encontraban vestidos y subidos al autobús con rumbo a la Ofrenda. Quinto premio de Especial y tercer lugar en el premio INFORMACIÓN a la crítica ha sido el saldo de este domingo para la hoguera y su monumento, de lema "Big Bang".

"Estamos muy contentos, nos hubiera gustado estar más arriba pero hay que ser realistas con las otras hogueras y dentro del presupuesto que tenemos", ha compartido el presidente de Sagrada Familia, Sergio Varó. "Nuestro monumento es grande de dimensiones, pero hay otros que tienen muchos más ninots, pero porque también tienen presupuestos de 120.000 euros", ha afirmado.

El orgullo de la crítica

Lo que sí le llena de satisfacción es haber recibido el tercer puesto en el premio INFORMACIÓN a la crítica. Varó ha resaltado que "eso no depende del dinero, sino del ingenio de todos los comisionados. Por eso nos da mucho orgullo haber conseguido el tercer premio". La hoguera apostó por una crítica sin ambages al escándalo de Les Naus. La escena apunta a las adjudicaciones de viviendas protegidas y a la sospecha sobre beneficiarios próximos al entorno municipal, con referencias a nombres vinculados a la Concejalía de Urbanismo.

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