Entre fiesta y ratoneras: así se vive la primera gran noche de las Hogueras de Alicante

Que la gente tiene ganas de fiesta se notó, y de sobra, durante la madrugada de este domingo en Alicante. La primera gran noche de Hogueras sacó a la calle a jóvenes y mayores para disfrutar del ocio nocturno y de su extensa oferta: desde los racós tradicionales, donde se acude a última hora de la tarde para cenar y después tomar algo, hasta otros espacios que, sobre todo en el centro de la ciudad, han ido ganando terreno como opciones a las que se va directamente a bailar, sin empaparse del ambiente propio de un racó.

Sin embargo, algunos de estos espacios también han generado críticas por la ocupación de la vía pública. Es el caso del situado al final de la calle Bailén, junto al Portal de Elche, donde varios peatones advirtieron de que el espacio disponible para transitar queda reducido de forma considerable, convirtiendo la zona en una ratonera en caso de emergencia.

Una situación que no ha pasado desapercibida, especialmente para los peatones de mayor edad, que observan problemas similares en otros puntos de la ciudad. Uno de ellos se encuentra en la calle Castaños, en el tramo que colinda con el Teatro Principal, donde otro racó reduce notablemente el espacio disponible para caminar.

Me parece muy mal que se dé tan poca prioridad al peatón Paloma Urbano

Esta situación no pasó desapercibida para Paloma Urbano, que lamentó que "me parece muy mal que se dé tan poca prioridad al peatón". Por su parte, Alan Lledó criticó que "si hay alguna emergencia se va a formar un tapón y nos vamos a empezar a empujar todos", haciendo ambos referencia al caso de la calle Bailén.

Estrechez

En las inmediaciones del Teatro Principal la imagen se repite. A las colas que se forman para acceder al racó de la calle Castaños se suma el constante trasiego de peatones que suben y bajan por la vía o entran y salen de los establecimientos, principalmente de hostelería, de la zona. "Son calles estrechas en las que es cierto que el racó ocupa gran parte de ella y la verdad es que estás de fiesta y no lo piensas, pero puede pasar cualquier cosa. Deberían haberlo tenido en cuenta", confesó Paula Espinosa.

Estás de fiesta y no lo piensas, pero puede pasar cualquier cosa Paula Espinosa

La situación también supone una dificultad añadida para las personas con movilidad reducida. En la calle Periodista Pirula Arderius, al girar hacia la plaza de la Montañeta, donde se encuentra la barraca de Hernán Cortés, también se forman tapones debido a la combinación de vallas, el escaso espacio disponible y la concentración de personas en el exterior. Muchos de ellos no cuentan con pulsera para acceder al recinto y optan por permanecer fuera, haciendo botellón y disfrutando gratuitamente de la música, que resuena hasta las cuatro de la madrugada.

El disfrute de los jóvenes

Dentro de los racós, el ambiente era bien distinto. Pablo Rodenas, acompañado de sus amigos, destacó el carácter de reencuentro que tienen estas fechas para su grupo.

Las Hogueras son el inicio del verano, los amigos nos reservamos esta semana de junio para reunirnos Pablo Rodenas

"Las Hogueras son el inicio del verano y, aunque estemos cada uno en un sitio, siempre nos reservamos esta semana de junio para reunirnos. Son días especiales y aquí lo pasamos en grande", aseguró.

De momento la noche alicantina promete, nos está gustando lo que estamos viendo María Pla

Más alejado del centro, en el Racó Volvo del Puerto de Alicante, María Pla y Nekane Estalayo disfrutaban de sus primeras Hogueras. Al venir de fuera, optaron por este espacio, que funciona con pulseras de día. "De momento la noche alicantina promete, nos está gustando lo que estamos viendo", señalaron, aunque les han explicado que este tipo de propuestas se alejan de la idea tradicional del racó. "Hay mucha gente joven y la música que están poniendo es muy buena, son canciones más antiguas", comentó María.

El balance policial

En el plano de la seguridad, la Policía Nacional tiene desplegado estos días un amplio dispositivo por toda la ciudad. Entre las seis de la mañana del sábado y las seis de la mañana de este domingo se practicaron cinco detenciones por hurto, dos por lesiones, una por tráfico de drogas, una por resistencia y desobediencia a la autoridad, una por una requisitoria de búsqueda relacionada con un robo con fuerza cometido con anterioridad, una por violencia de género, una por daños y otra por exhibicionismo.

Respecto a los dos arrestos por lesiones, una de ellas se produjo después de que el presunto autor lanzara una botella por una ventana, impactando en la cabeza de una persona. Mientras los servicios de emergencia atendían a la víctima, lanzó una segunda botella. Los hechos ocurrieron en el número 5 de la calle Pintor Zuloaga.

La Policía Nacional, en la madrugada de este domingo en la plaza Puerta del Mar. / S. Rodriguez

La otra detención tuvo su origen en una disputa vecinal que acabó derivando en una pelea. Como consecuencia de la agresión, una persona resultó herida con una brecha sangrante en la ceja tras recibir un puñetazo. Asimismo, durante la jornada se levantaron 15 actas por consumo de drogas en la vía pública y se tramitaron otras cuatro infracciones administrativas.

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Con la primera noche superada, ahora queda por ver si la ciudad es capaz de compaginar durante los próximos días la celebración con una movilidad segura para todos.