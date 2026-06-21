Florida Portazgo vuelve a convertirse en la mejor hoguera de Alicante: "Ha sido toda una explosión de alegría"

El teléfono sonó en mitad del silencio, pero durante unos segundos, en Florida Portazgo no escuchó nada. En la calle Cefeo, cientos de comisionados aguardaban este domingo el desenlace de una lectura de premios que había mantenido la emoción hasta el último momento. Fue entonces cuando su presidente, Chimo García, vio la llamada del alcalde de Alicante en su reloj. Los que estaban cerca también se dieron cuenta y fue entonces cuando comenzaron los gritos, los abrazos y las lágrimas.Florida Portazgo acababa de volver a lo más alto de las Hogueras de Alicante con "Gènes!", el monumento firmado por Josué Beitia que había apostado por una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial.

"¡Que bote, que bote, Florida Portazgo!", coreaban los comisionados mientras sonaban los acordes de la canción de Queen, "We Are The Champions", en una celebración que se prolongó durante toda la tarde entre música de charanga y abrazos de los comisionados. De esta forma, el racó se convirtió en toda una fiesta para celebrar un triunfo que devuelve a la comisión el primer premio de la categoría Especial apenas dos años después de su anterior victoria, la sexta en toda su trayectoria en Especial.

Portazgo toca el cielo / Alex Domínguez

El sueño perseguido durante todo un año

La emoción era evidente en el rostro del presidente de la comisión, quien todavía intentando asimilar lo ocurrido, cómo había vivido el instante que confirmó el triunfo. "Ha sido un momento inolvidable. No escuchaba absolutamente nada, me he dado cuenta porque he visto la llamada en el reloj y se me ha parado la respiración. Ha sido toda una explosión de alegría", explico Chimo García, quien reconocía que el triunfo comenzó a soñarse en la comisión mucho antes de que llegara junio. "Esto es el sueño de una noche de verano que yo ya soñé el julio pasado", afirmaba.

La confianza en el proyecto era absoluta y también en su artista. Tanto que la comisión decidió renovar a Josué Beitia la misma noche de la plantà, antes incluso de conocer el resultado de los premios. "Con el artista hablamos en la cena de la plantà que cuando subiera el remate, ese pulpo que corona el monumento, si aguantaba lo renovábamos", bromeaba García quien espera que Beitia pueda acudir este lunes a acompañar a la comisión a la entrega de premios.

La victoria también supone un hito para Josué Beitia, el artista valenciano que, aunque lleva años trabajando en Alicante en distintas categorías, y que esta era la primera vez que competía en Especial. Y el estreno no pudo ser mejor. "Estoy muy feliz. Es una alegría inmensa para el taller, para mí y para la comisión, que es quien apuesta por los monumentos", señaló Beitia.

El artista reconocía que había intentado mantenerse al margen de las quinielas previas. "La gente te comenta que puedes estar arriba, pero intentas no hacer mucho caso porque luego sale un jurado a valorar y nunca sabes qué va a pasar", explicó Beitia. Para él, la renovación antes de conocerse el resultado fue también una muestra de confianza que agradeció especialmente. "Ellos quisieron hacerlo antes de los premios para quitarme presión. Nos han tratado muy bien a mí y a todo el equipo y estamos muy contentos y con ganas de ver qué nos depara el próximo proyecto juntos", aseguró Beitia.

La decisión de renovar al artista resulta especialmente significativa para la comisión porque la última vez que Florida Portazgo ganó el primer premio de Especial, en 2024 con "Geometría Vital", no renovó a su entonces artista, Pere Baenas.

Una celebración multitudinaria

La alegría se extendió rápidamente por todo la comisión donde la belleza de la hoguera, Paloma Jiménez, apenas podía describir lo que sentía después de una tarde llena de emociones. "Es algo inexplicable, llevo toda la vida en esta comisión y ya ser belleza era un sueño, pero completarlo con un primer premio es algo que nunca habría imaginado. No sé ni describir lo que he sentido, es un sueño", explicó Jiménez.

Entre los comisionados que celebraban la victoria se encontraban también la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, y el presidente del Centenario de las Hogueras, Nino Llorens. Hasta Florida Portazgo acudieron además la Bellea del Foc, María Pastor, junto a sus damas de honor, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

El alcalde de Alicante destacó la emoción que se respiraba en una de las comisiones más numerosas de la ciudad. "Florida Portazgo tiene muchísimos comisionados y hacen muchísimo ruido cuando consiguen algo tan importante como el primer premio de Especial con una hoguera absolutamente tremenda", señaló Barcala quien también puso en valor el riesgo artístico y la innovación presentes en el monumento ganador. "Estamos viendo en las hogueras no solo monumentalidad o un trabajo minucioso en acabados y pintura, sino también mucha innovación en iluminación y en elementos de riesgo", afirmó Barcala.

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca vivió por primera vez la lectura de premios como presidente de la Generalitat, aunque recordó que lleva años disfrutando de las Hogueras como un alicantino más. “Sé lo que representan para Alicante, para su provincia y para toda la Comunitat Valenciana”, señaló Pérez Llorca. Tras llegar a Florida Portazgo para sumarse a la celebración, el presidente destacó la magnitud de la obra vencedora. "La primera impresión cuando llegas es darte cuenta de la envergadura que tiene. Ahora toca descubrir todos esos pequeños detalles que la rodean", apuntó el presidente de la Generalitat.

El veredicto del jurado

El jurado encargado de decidir el primer premio de la categoría Especial estuvo presidido por Mercedes Díaz y contó con Carlos Membrilla como secretario. Como vocales participaron Alba Martínez, José Martínez, José Antonio Santana, Alberto Carrillo, Miguel Ángel del Barrio, Francisco Martínez, Juan Carlos Martín, Francisco Javier Caballero, Martín Sanz, Vicente Albert, Julio Castillo y José González.

De esta forma, Florida Portazgo recupera el trono de las Hogueras con "Gènes!", el estreno en Especial de Josué Beitia y el monumento más ambicioso de la categoría. Una combinación que terminó convirtiéndose en la fórmula perfecta para volver a hacer historia.

¿Cómo es"Genes!"?

Bajo el lema "Gènes!", la hoguera plantea una reflexión sobre la convivencia entre la naturaleza y la tecnología en un futuro donde los límites entre ambas han terminado por difuminarse. La pieza central del monumento es un gran busto femenino que representa a una Madre Naturaleza evolucionada para sobrevivir en un mundo dominado por los avances tecnológicos, rodeada de seres híbridos y referencias al paisaje alicantino que simbolizan la adaptación constante del planeta a los cambios.

Coronando el conjunto se alza un gigantesco pulpo biónico, convertido en el gran protagonista visual de la obra. Sus tentáculos conectan el mundo natural y el digital como una metáfora de un conocimiento que todo lo enlaza. A través de esta visión futurista, la hoguera imagina cómo podría ser Alicante dentro de siglos, con las bellezas y otros símbolos festivos embarcados en una particular "arca de Sant Joan" destinada a preservar aquello que define la ciudad: sus tradiciones, sus fiestas y su identidad.