Florida Portazgo recupera el mando en Alicante con el primer premio de Especial

Florida Portazgo estalló este domingo en una mezcla de lágrimas, abrazos y gritos de alegría cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció el nombre de la ganadora de la categoría Especial de las Hogueras de 2026. La comisión de la calle Cefeo volvía a conquistar el máximo galardón de la Fiesta y lo hacía dos años después de su último triunfo, logrado en 2024. En cuestión de segundos, la emoción se apoderó de comisionados y vecinos, mientras un cántico se repetía sin descanso entre la multitud: "¡Que bote, que bote, Florida Portazgo!".

La hoguera vencedora, "Gènesi", obra del artista valenciano Josué Beitia, se convirtió inmediatamente en el centro de la celebración. Con un presupuesto de 123.000 euros, el más elevado de la categoría Especial, la comisión apostó por una propuesta que plantea una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial. La composición está presidida por un gran busto femenino que representa a una madre naturaleza y a su alrededor aparecen seres híbridos y referencias al paisaje alicantino, mientras que un gigantesco pulpo biónico corona la escena conectando simbólicamente el mundo natural y el digital.

La victoria permite a Florida Portazgo sumar su sexto primer premio en la máxima categoría tras los conseguidos en 2008, 2009, 2010, 2022 y 2024. Además, rompe el empate que mantenía con Benito Pérez Galdós y Alfonso el Sabio para situarse en solitario como la quinta hoguera más laureada de la historia, a una sola victoria de Sèneca-Autobusos. El reconocimiento también tiene un significado especial para Josué Beitia, el artista valenciano que este año fue segundo en las Fallas de Valencia con L’Antiga de Campanar, competía por primera vez en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante después de años plantando monumentos en otras secciones de la fiesta, logrando directamente el primer premio.

Novedades

Pero antes de conocerse el nombre de la hoguera ganadora, la jornada estuvo marcada por varios cambios en el procedimiento habitual de adjudicación de premios. Este año, por primera vez, las posiciones no se decidieron mediante el anterior sistema de puntuaciones, sino a través de una votación directa para cada puesto. Los trece miembros del jurado debían elegir mediante papeleta secreta qué hoguera merecía el primer premio, siendo necesaria la mayoría absoluta para obtenerlo.

Una vez resuelta esa votación, el mismo sistema se repetía sucesivamente para determinar el resto de la clasificación. La nueva normativa también reforzó la confidencialidad del fallo, ya que antes de iniciar las votaciones, todos los integrantes del jurado tuvieron que apagar y entregar sus teléfonos móviles al secretario, que no se los devolvió hasta después de hacerse públicos los resultados.

Estas novedades también se trasladaron al acto de lectura de premios donde la Bellea del Foc, María Pastor, asumió por primera vez un papel protagonista al anunciar las clasificaciones hasta el cuarto premio de Especial. A partir de ese momento, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, retomó la palabra para desvelar los puestos restantes y culminar con una llamada telefónica una tarde que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.

Emociones contrapuestas

Así, el primer premio de la categoría Especial fue para Florida Portazgo y su monumento "Gènesi", que lograba así imponerse al resto de aspirantes. La segunda posición fue para Baver-Els Antigons, que con "Corónate, Reina!", no pudo revalidar el triunfo conseguido en 2025, mientras que Diputació-Renfe cerró el podio gracias a "Llum, l'origen de les Fogueres", repitiendo la misma posición que obtuvo en el año 2025.

Tras ellas se clasificaron La Ceràmica, Sagrada Familia, que obtuvo el premio de la crítica, y Sèneca-Autobusos, que abandona el podio después de haber sido segunda en 2025. Desde las comisiones se mostró respeto por el veredicto, aunque algunas también plantearon la conveniencia de revisar el sistema de elección del jurado. Los galardones siguieron con Calvo Sotelo, que debutaba en Especial con "Al·lucinació", a la que siguió Port d’Alacant, y a ella Explanada, otra de las novedades de la categoría con "Alacantrina". El podio lo cerraban Florida-Plaza de la Vinya, Carolinas Altas y Polígon de Sant Blai, que volvió a quedar en última posición este 2026, siendo la única comisión de Especial que contaba este año con un artista alicantino.

La lectura de los premios volvió a dejar la imagen habitual de las Hogueras: la alegría de unos y la decepción de otros. Mientras Florida Portazgo celebraba un nuevo éxito histórico, el segundo en tres años, otras comisiones asumían con resignación un veredicto que no cumplía sus expectativas, en una tarde marcada por las emociones y las valoraciones sobre el resultado final.

En ese ambiente de emociones contrapuestas, la celebración se prolongó durante toda la tarde en la calle Cefeo, ya que, para Florida Portazgo, el veredicto suponía mucho más que un primer premio: era un nuevo capítulo en una trayectoria que sigue creciendo dentro de la historia de las Hogueras de Alicante.