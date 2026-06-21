Los Gorilas, mejor barraca de 2026 en Alicante

Una portalada con referencias históricas y satíricas. La Peña Los Gorilas ha sido la barraca que se ha impuesto en el certamen de barracas de Hogueras gracias a “Guardianes del Tiempo”, una portalada realizada por Pedro Abad a través de una inversión de unos 8.000 euros.

El diseño hace referencia a las señas de identidad de Alicante. Luis Marco, presidente de la barraca, defiende la condición decana de la comisión, y con la portalada han querido representar “el paso del tiempo en Los Gorilas”.

Así, se refleja un libro abierto como símbolo temporal. La propuesta reflexiona sobre todo aquello que no desaparece entre las llamas: las conversaciones eternas de sobremesa, las canciones repetidas cada junio y las generaciones que siguen encontrándose bajo una misma portalada décadas después. En una fiesta donde el arte nace para ser efímero, las barracas quieren recordar que hay tradiciones que resisten al tiempo.

También incluye un apunte satírico, con una representación de Luis Marco encima del jefe de los bomberos de Alicante. Esto hace alusión a la polémica suscitada el año pasado ante la imposibilidad, por parte de Los Gorilas, de quemar su portalada en la noche de la Cremà debido a las restricciones impuestas por el cuerpo.

El diseño incluye también el escudo de la barraca, el del Mando de Operaciones Especiales del Ejército, para reconocer el vínculo histórico entre Alicante y las Unidades de Operaciones Especiales desde la creación de la COE 31 en el antiguo cuartel de Benalúa, apenas dos años antes del nacimiento de la propia barraca.

En el certamen de Especial participaban cinco barracas, siendo Els Chuanos la segunda clasificada, Pica i Vola la tercera, El Cabasset la cuarta y Trosn i Bacores la quinta.