La hoguera Albufereta debuta con el racó lleno: "Somos gente de la Fiesta de toda la vida"

"Yo voy a plantar". Esa fue la convicción que, entre las polémicas y dificultades, mantuvieron los comisionados de Albufereta con la esperanza de vivir estas Hogueras en su racó y con su monumento. La de este sábado fue la primera noche grande de la historia de la hoguera número 92 de Alicante, que debuta este 2026 y devuelve el fuego a un barrio que por cuatro décadas permaneció alejado de la Fiesta de la ciudad.

En la calle Olimpo, junto al polideportivo de La Albufereta, 60 mesas llenas de familias cenaban en tranquilidad, muy lejos del bullicio de otras comisiones más grandes. Muchos niños, personas mayores y un lleno total en los 600 metros cuadrados de racó marcaban el éxito de este primer año para la comisión que preside Julia Ñeco.

El racó estaba poblado por familias repartidas en 60 mesas, todas llenas. / Rafa Arjones

"Nos empezaron a vender que iba a ser una hoguera de gente joven, de 1.000 personas, y ni mucho menos, somos gente de la Fiesta de toda la vida, familias y amigos de hace más de veinte años", explica Ñeco en la entrada del racó, decorado con los barcos romanos con los que desfilaron en el Ninot bajo el lema de "Los romanos conquistan La Albufereta".

Travesía hasta la calle Olimpo

Los 45 comisionados de Albufereta, cual remeros de un navío, fueron todos a una en la travesía hasta la ubicación definitiva de su racó y de su monumento, ambos en la calle Olimpo, pero separados por unos cuantos metros. Para llegar a esta solución, hace menos de un mes, tuvieron que pasar por otras cuatro opciones que fueron cayéndose entre problemas de seguridad por la cercanía a zonas forestales y quejas vecinales.

"La realidad de estos días va a convencer a los vecinos que tenían dudas" Julia Ñeco — Presidenta de la hoguera Albufereta

Al final se ha conseguido, y de la puerta del racó hacia adentro todo es alegría. De puertas para afuera, el barrio permanece tranquilo, sin sobresaltos. "Esto es el reflejo de lo que somos, y la realidad de estos días va a convencer a los vecinos que tenían dudas", confía la presidenta. Ella, agobiada todavía ante la hazaña del nacimiento de una comisión, sueña ya con la primera cremà.

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, visitó el racó junto a la Bellea del Foc, María Pastor, y todas sus damas

En esta primera noche, la comitiva de la Federació de Fogueres visitó el racó con la Bellea del Foc, María Pastor, y todas sus damas. David Olivares, presidente de la Federació, se fundió en un emocionante abrazo con Ñeco, y felicitó a los comisionados por el logro.

La presidenta no puede más que agradecer al mundo festero alicantino: "Las demás hogueras han sido encantadoras, me han dado la bienvenida desde un principio. Igual que Remigio Soler, que tuvo su primer año en 2025, nos han dado mucho apoyo al igual que todo el sector".

La primera belleza de una nueva hoguera

La belleza adulta es Patricia Ruiz, que como tantos otros comisionados proviene de Escritor Dámaso Alonso, confiesa que "ser la primera belleza de una hoguera con gente a la que quiero es una responsabilidad que se asume con mucho cariño".

La belleza infantil, Marta Soria, es una foguerera vocacional y la mejor representante del barrio. "Yo he vivido varias hogueras desde fuera y tenía muchas ganas de meterme en una comisión", explica la niña, de Colonia Romana, que apenas se enteró del nacimiento de la hoguera le pidió a su madre que se apuntasen. Ahora, será para siempre su primera belleza infantil.

La hoguera Albufereta nace con fuerza y vive unas primeras fiestas de éxito. / Rafa Arjones

La noche de debut tan solo es el abreboca de la familia de Albufereta para el auténtico clímax de la Fiesta, que es la cremà. Cuando la mañana de este sábado se remató el monumento, a los integrantes de la comisión se les ponían "los pelos de punta".

"Lo estamos deseando, han sido meses de mucho trabajo y ver los monumentos ya plantados ha sido un paso más. El día 24 tengo muchas ganas de estar al lado de mis bellezas y acompañarlas para quemar todos juntos el monumento", ha recalcado la presidenta.

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Pero el camino de Albufereta seguirá más allá, durante todo el año, participando de cuantos actos programe la Federació de Fogueres y buscando formar familia y vivir el espíritu de las Fiestas a lo largo de doce meses, y de muchos años.