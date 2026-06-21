Florida Portazgo, primer premio de categoría Especial de las Hogueras 2026

La hoguera Florida Portazgo ha resultado ganadora del primer premio de las Hogueras de Alicante 2026. El monumento 'Gènesi' del artista Josué Beitia se ha alzado con el primer premio de la categoría Especial. El constructor valenciano debuta de la mejor manera en la comisión de la calle Cefeo, que vuelve a ganar en la máxima categoría dos años después. Beitia consiguió este año el segundo premio en Especial en las Fallas de València con su monumento 'L'Antiga de Campanar'.

Alex Domínguez

'Gènesi' propone un viaje hacia un futuro postapocalíptico en el que Alicante se convierte en el escenario en el que se intentará responder a la pregunta de si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre. El monumento es el de mayor presupuesto de las Hogueras de 2026, 123.000 euros, 13.000 más que el pasado ejercicio.

Portazgo toca el cielo / Alex Domínguez

El segundo puesto ha sido para la hoguera Baver-Els Antigons, que el año pasado se alzó por primera vez en su historia con el primer premio, y el tercero para Diputació-Renfe, que repite en esta posición.

En la lectura de premios, además del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, también han estado presente el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, además del presidente de la Diputación de Alicante y Valencia, Toni Pérez y Vicent Mompó, entre otros.

La clasificación de todas las hogueras de categoría Especial ha sido la siguiente:

Florida Portazgo Baver-Els Antigons Diputació-Renfe La Ceràmica Sagrada Familia Sèneca-Autobusos Calvo Sotelo Port d'Alcant Explanada Florida Plaza La Viña Carolinas Altas Polígono de San Blas

Premio a la mejor crítica: Sagrada Familia.

En la categoría de mejor barraca Especial, la ganadora han sido Los Gorilas, seguida de Els Chuanos, Pica i Vola, El Cabasset y Trons i bacores.

La hoguera infantil ganadora en 2026 se dio a conocer ayer y el galardón fue para Ángeles - Felipe Bergé, con el monumento 'Mediterrània' del artista Ausiàs Estrugo.

Las Hogueras ganadoras de todas las categorías

Primera categoría: Foguerer Carolinas

Segunda categoría: Plaza de Santa María

Tecera categoría: José María Py

Cuarta categoría: Barri Sant Agustí

Quinta categoría B: Plaza del Mediterráneo

Sexta categoría: Nou Alipark

Séptima categoría: Monjas Santa Faz

Hoguera ganadora en 2025

El año pasado Baver - Els Antigons se alzó con el primer premio de categoría Especialcon la obra de Paco Torres titulado 'Vanity'. Esta hoguera consiguió así su primera victoria en categoría Especial.

El segundo puesto fue para Sèneca-Autobusos con 'Atracció Fatal' mientras que en tercer lugar quedó Diputació-Renfe con 'Aromas'.