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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: las hogueras de Especial ya esperan su sentencia en Alicante

Los monumentos han quedado completamente plantados después de cuatro días de intenso trabajo en las calles de Alicante.

Detalle de la Hoguera Oficial 2026

Detalle de la Hoguera Oficial 2026 / Alex Domínguez

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Comienzan las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya puede ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la visita oficial a la hoguera ganadora del primer premio en categoría especial y la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, entre otras cosas.

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