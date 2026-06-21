Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: las hogueras de Especial ya esperan su sentencia en Alicante

Comienzan las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya puede ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la visita oficial a la hoguera ganadora del primer premio en categoría especial y la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, entre otras cosas.

C. Pascual Alex Domínguez La Hoguera Oficial, un problema sin aparente solución De nuevo, el monumento municipal, obra de Pedro Espadero, dista de estar a la altura de uno de las más caros, del más visitado, de la de todos Lee la noticia completa aquí

FOTOS | Así es en imágenes "Mediterrània", la obra que ha dado el primer premio infantil a Ángeles - Felipe Bergé "Mediterrànea" al detalle. / Alex Domínguez

Lydia Ferrándiz Ángeles - Felipe Bergé celebra el primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2026: "No podíamos articular palabra" La emoción estalló este sábado en Ángeles-Felipe Bergé. Tras una noche frenética de trabajo y nervios, la comisión alicantina vio cumplido el sueño que perseguía desde hace casi treinta años al alzarse con el primer premio de la categoría Especial de Hogueras infantiles 2026. El monumento "Mediterrània", obra del artista Ausiàs Estrugo, conquistó al jurado y desató una celebración inolvidable a los pies de la hoguera. Puedes leer la noticia completa pinchando en este enlace.

VÍDEO | Así es Ángeles - Felipe Bergé, ganadora del primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2026, al detalle Alex Domínguez

Mercado Central, tras su segundo puesto en categoría infantil de las Hogueras de Alicante 2026: "Teníamos un monumento para poder estar arriba" La hoguera de Mercado Central firma un regreso destacado a la categoría Especial, en la que no competía desde la década de los 70. Su presidente, José Salaberry, no ocultaba la emoción tras conocer el fallo: "Cuando llegas como nuevo, como novato esperas un puesto un poco más bajo, pero veíamos que teníamos una gran hoguera. Ya cuando nos han dicho que estábamos en el top 3 estábamos súper felices, pero cuando nos han dicho los segundos, ha sido una felicidad absoluta". La noticia completa, aquí.

VÍDEO | Mercado Central, segundo premio infantil de las Hogueras de Alicante en 2026, al detalle Áxel Álvarez

Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras La jornada más intensa de Hogueras se ha hecho notar en los comercios que más trabajan por estas fechas. También entre el turismo, que este sábado ha llegado a Alicante coincidiendo con el fin de semana y con posibilidades de batir un nuevo récord de asistencia. La noticia completa, en este enlace.

José Gómez Los cruceristas descubren las Hogueras de Alicante Primer día grande de las Hogueras de 2026 y a Alicante llegan millares de visitantes por aire, tierra y mar. Después de una travesía por el Atlántico y desde Estados Unidos ha atracado la mañana de este sábado el crucero Harmony of the Seas de la naviera Royal Caribbean con un pasaje de 5.479 personas. Más información.

Borja Campoy Pérez Llorca se estrena en las Hogueras de Alicante entre barracas, toros y una candidatura pendiente Juanfran Pérez Llorca se ha estrenado este sábado en las Hogueras de Alicante como presidente de la Generalitat con una agenda pensada para pisar calle, saludar a la Fiesta y dejarse ver en algunos de sus escenarios más simbólicos. El jefe del Consell ha llegado a Alicante a las 14.45 horas, después de participar por la mañana en Sueca en el almuerzo organizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo. De un acto de partido en plena interinidad orgánica del PPCV ha pasado a una jornada alicantina entre hogueras, toros y cena festera. Lee aquí la noticia completa.