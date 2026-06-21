Las hogueras de Especial ya esperan su sentencia en Alicante

La batalla por el trono de la categoría Especial ya está servida. Tras cuatro intensos días de trabajo, las doce hogueras de la máxima categoría, que suman un presupuesto global de 1,15 millones de euros, quedaron plantadas en Alicante durante la noche del sábado en Alicante, poniendo fin a una carrera contrarreloj en la que cada comisión apuró hasta el último minuto para presentar su mejor versión ante el jurado. Con los monumentos ya terminados y las calles convertidas en un gran museo efímero al aire libre, la ciudad amaneció este domingo pendiente de un veredicto llamado a decidir quién toma el relevo de "Vanity", de Baver-Els Antigons, vencedora de la pasada edición, la de 2025.

La jornada del sábado estuvo dedicada a una tarea menos espectacular que la subida de grandes piezas, pero igualmente decisiva. Flores, iluminación, elementos ornamentales, remates decorativos y escenas de base centraron el trabajo de decenas de foguerers que ultimaron cada rincón de sus monumentos. Después de que la Plantà arrancara en la madrugada del miércoles 17 de junio, las comisiones afrontaron las últimas horas con la certeza de que, en una categoría tan igualada, los pequeños detalles podían inclinar la balanza.

Últimos retoques antes del veredicto

Una de las hogueras que concentró gran parte de las miradas fue "Corónate, reina!", de la comisión Baver-Els Antigons, la vigente ganadora. La obra de Paco Torres, con diseño de Paco Camallonga, quedó finalizada tras una intensa jornada de decoración y acabados. Con sus 18 metros de altura, el monumento convierte la lucha por el poder en el eje de una crítica social reconocible.

También concluyó sin contratiempos el trabajo en Sèneca-Autobusos. La comisión llegó al sábado con ventaja después de haber completado el remate el jueves y las últimas piezas el viernes. La jornada se centró en embellecer "Cos de culte", la propuesta de José Gallego y Toni Pérez, una reflexión sobre el culto al cuerpo y la apariencia con la que aspira a mantenerse entre las mejores tras el segundo premio obtenido el pasado año.

En Diputació-Renfe, los esfuerzos se concentraron en los detalles decorativos de "Llum, l’origen de les Fogueres". La creación de El Taller de Llongo, que alcanza los 19 metros de altura, rinde homenaje a la esencia de la Fiesta y tiene como elemento más llamativo una gran vidriera artesanal.

Florida Portazgo también llegó al tramo final con los deberes prácticamente hechos. Tras completar el grueso del montaje entre jueves y viernes, la comisión dedicó el sábado a perfeccionar "Gènes!", la propuesta futurista y tecnológica de Josué Beitia con la que busca recuperar el primer puesto conquistado en 2024.

Una categoría abierta y muy competida

La Ceràmica terminó su plantà durante la noche del viernes y reservó el sábado para rematar el entorno de «Còsmica», de Palacio i Serra, aunque el viento les jugó una mala pasada este sábado al tirar al suelo algunas de las estrellas del remate. La obra, de 18,5 metros de altura, combina referencias astrales, espiritualidad y crítica social en una de las apuestas más singulares de la edición.

Más intenso fue el cierre de los trabajos en Sagrada Familia. Tras colocar el remate durante la tarde de este sábado, Pere Baenas y su equipo continuaron trabajando en «Big Bang» durante las últimas horas de plantà. En Port d’Alacant, la decoración y los últimos ajustes de la comisión dieron forma definitiva a «Carnívoras», ejecutado por SacabutxArt.

Durante la mañana, los artistas completaron en Carolinas Altas los últimos trabajos de montaje y remate de "Clímax", diseñada por Luis Espinosa, donde la música se convierte en protagonista absoluta. Por su parte, Florida Plaça La Vinya centró sus esfuerzos en culminar la obra de Loren Fandos, una propuesta dominada por los tonos rojos e inspirada en los caballos de la fuente de Luceros.

Entre las comisiones que más adelantado llevaron el trabajo destacó Polígon de Sant Blai. Su remate quedó instalado desde el primer día de Plantà y el resto de jornadas sirvieron para desarrollar con tranquilidad "És la millor!", de Javier Gómez Morollón, un homenaje a la historia, las tradiciones y la identidad de Alicante.

Calvo Sotelo completó la decoración de "Al·lucinació", una de las grandes novedades del ejercicio por su regreso a Especial con una obra combina memoria foguerera además de rendir homenaje al artista Pedro Soriano. Entre las que regresan a Especial está también Explanada, una comisión que pudo afrontar el sábado con calma tras finalizar el montaje de "Alacantrina", de Pau Soler, en la jornada del viernes.

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El jurado de la categoría Especial iniciará este domingo su recorrido por los monumentos en Baver-Els Antigons y continuará por Florida Plaça La Vinya, Florida Portazgo, Polígon de Sant Blai, La Ceràmica y Carolinas Altas. Posteriormente, los integrantes del jurado evaluarán las propuestas de Sagrada Familia, Diputació-Renfe y Calvo Sotelo, antes de afrontar la recta final con las visitas a Sèneca-Autobusos, Explanada y Port d’Alacant, última comisión en recibir la visita del jurado en una jornada decisiva para determinar quién se alza con el máximo galardón de las Hogueras 2026.