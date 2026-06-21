Dónde están y cómo llegar a las tres hogueras ganadoras de 2026

Las Hogueras de Alicante 2026 ya tienen sus monumentos ganadores. La hoguera Florida Portazgo se ha alzado con el primer premio este año con el monumento ‘Gènesi’, de Josué Beitia.

El segundo puesto ha sido para la hoguera Baver-Els Antigons y el tercero para Diputació - Renfe.

Cómo ver las hogueras ganadoras de 2026

Si quieres visitar las hogueras ganadoras de este año tienes varias opciones. Aquí te las contamos todas.

Por supuesto, la primera opción es visitarlas a pie aunque también puedes hacerlo en el autobús especial que recorre todos los monumentos de categoría Especial o en taxi.

Florida Portazgo

La hoguera ganadora de este planta en el barrio de la Florida, en la calle Cefeo. Si coges el autobús especial gratuito de Hogueras, que es gratuito y tiene una frecuencia de 15 minutos entre las 08.00 y las 22.30 horas, tendrás que pararte en la parada La Viña-Orión, cerca de Plaza La Viña y andar unos cinco minutos en dirección al puente Rojo. Si coges un autobús urbano tienes que elegir la línea 3 y/o la 14.

Mapa de Hoguera Florida Portazgo

Baver - Els Antigons

La hoguera ganadora del segundo premio planta en el barrio de Babel. El monumento está en la calle de la Nadadora Carmen Soto, esquina con la calle Francisco Muñoz Llorens. Si coges el autobús especial de Hogueras tendrás que pararte en la parada Elche - F. Mayo y andar unos cinco minutos en dirección al parque de Elche. El autobús es circular y si lo coges en la primera parada, que es la de Maisonnave, te tendrás que bajar en la segunda parada después de Oscar Esplà. Si prefieres coger el autobús urbano el que para más cerca es el de la línea 14 y el C-6.

Diputació - Renfe

En la avenida de la Estación, delante de la Diputación de Alicante, encontrarás a la tercera hoguera ganadora de este 2026. En el autobús especial de Hogueras tendrás que bajarte en la parada de Estación - Maissonave y caminar unos cinco minutos para poder ver este monumento que queda muy cerca también la plaza de los Luceros.

Con el autobús urbano podrás llegar en cualquiera de las líneas que lleguen al centro y si vienes en TRAM la tendrás a dos minutos de la estación de Luceros.