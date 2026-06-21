Las Hogueras no "indultan" al PP de Barcala por el escándalo de Les Naus de Alicante

La crítica es un componente distintivo de las Hogueras de Alicante, que aporta a los monumentos un valor añadido basado en la actualidad y la reivindicación. Este 2026, la mirada de la sátira local se ha centrado en un tema por encima de todos los demás: el escándalo de Les Naus. Las comisiones no han dejado pasar la oportunidad de poner el foco sobre las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida, que han indignado a buena parte de la ciudad desde que INFORMACIÓN destapara el caso, el pasado mes de enero. Además, los efectos del turismo masivo, los escándalos políticos nacionales o la gestión de la propia Fiesta también han contado con su particular espacio en las obras de arte efímero de este año.

En Mercado Central, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se convierte en un trilero que esconde las llaves de una nueva promoción al ritmo de canciones infantiles: "Pisitos asignados a dedo, Les Naus son un chollo. Todo pegó un gran pedo, se ha liado un buen pollo", reza una de las cartelas que acompañan al ninot. A la escena no le falta detalle y el regidor popular aparece acompañado de la Venus de Alicante, que se ha convertido en todo un orgullo para el Ayuntamiento.

En Baver-Els Antigons, el objeto de la crítica es, principalmente, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió después de que este diario desvelara que era una de las beneficiarias del residencial. En uno de los carteles aparece su fotografía con un chaleco de obra que luce el escudo de Alicante, bajo el título de "Reina de Les Naus", gestionando toda una torre de enchufes. A sus pies, una lista con los elementos "amigos", "familia", "contactos" e "intereses" completados y otro mensaje: "Dimisión por no recordar nada de lo que sí sabía". Junto a ella, la escena incluye un castillo plagado de conexiones eléctricas y una cartela que insinúa que en la polémica urbanización algo "huele a chamuscado".

La imagen dedicada a Rocío Gómez, propietaria en Les Naus y ahora exconcejala de Urbanismo / Alex Domínguez

También Florida Portazgo versiona el escándalo, pero en este caso, en su versión más "animal". La comisión de la calle Cefeo, de donde es miembro Nayma Beldjilali, señalada por la gestión de la crisis política en su calidad de edil de Patrimonio, convierte la urbanización en "Els Nius", un edificio de "nidos de lujo protegidos", que se han "construido exclusivamente para las gaviotas", animal que sirve de símbolo del Partido Popular. Al "edificio" no le falta nada: tiene piscina, pistas de pádel, zona polideportiva, club social y gimnasio, como en Les Naus de verdad.

En Sèneca-Autobusos, las siglas de VPO significan "Viviendas Peculiares para Oportunistas" y se recuerda que "para contar con un piso protegido, en Alicante, has de tener un buen amigo". En el monumento, que simboliza el culto al cuerpo, el ninot de la Concejalía de Urbanismo es el que tiene el trasero más grande. Junto a él, enchufes de los que cuelgan los "agraciados" con pisos en Les Naus: desde "amigos" a "queridos y queridas", pasando por "afiliados", "menores de 18 años", "hijos de notarios" y "técnicos de Vivienda que validen los expedientes".

Un detalle de una escena dedicada a Les Naus / INFORMACIÓN

Más discreta es la alusión en La Explanada, donde se pone el foco en el precio de la vivienda y las dificultades para acceder al alquiler. Respecto a las adjudicaciones de inmuebles protegidos en Alicante, una cartela: "Hasta el inframundo llega la especulación con la vivienda, solo te toca VPO si estás en el gobierno, no llega ni para pagar una caseta de perro en venta, parece más fácil encontrar una tumba libre en el infierno". En la misma línea, La Ceràmica también incorpora un letrero que hace referencia al escándalo, aunque de forma más escueta: "Las VPO: oficialmente son pisos que no se utilizan para protección pública", indica el rótulo. Una sátira que resulta especialmente llamativa, ya que se produce en la comisión de Cristina García, concejala de Infraestructuras del gobierno municipal de Luis Barcala y número dos del partido a nivel local.

Por su parte, Port d'Alacant se mete en el "jardín" de Les Naus, literalmente. Una de las escenas de "Carnívora", su monumento del 2026, muestra a varios jardineros (uno de ellos, el presidente Juanfran Pérez Llorca) rodeados de vegetación, con diferentes significados, incluyendo la vivienda. "Aquí tenemos flora propia, y es exclusiva de la ciudad. Mirad cómo crece la planta, de la vivienda en Alicante. Somos expertos en vivienda pública y también en ser muy legales. Construimos para todos los vecinos, en Playa de San Juan. Hacemos un sorteo para todos... Si le toca a los nuestros, ¿será suerte?", se preguntan.

La Fiesta se reivindica: señala a Cutanda y a Olivares

La situación de la Fiesta, con las distintas polémicas que se han originado este año en torno al debate de la seguridad y el ruido, la concesión de permisos o el efecto de los turistas, también es protagonista de los monumentos este 2026. En Baver-Els Antigons, la concejala del área, Cristina Cutanda, se convierte en "la emperatriz del denegado" y aparece triunfante sobre una montaña de autorizaciones rechazadas para racós y barracas. Junto a ella, se encuentra David Olivares, "la Bellea del Foc de Federació", al que caracterizan con traje de novia alicantina y le muestran "posando para la foto mientras la foguera pierde la cabeza".

El turismo también es un motivo de crítica / informacion

También Sèneca-Autobusos está de luto por la Fiesta. En su monumento, un ataúd representa el cadáver de las propias Hogueras, que se encuentran "de cuerpo presente" por "no saber atraer a más gente" y por el "incivismo" de muchos. "Señor, llévate todos los problemas y dolores de cabeza de las Hogueras. Déjanos disfrutar de estos días de fiesta y concédenos un buen premio. Amén", señala una oración junto al entierro. A pocos centímetros, la figura de un cuerpo marcada en cinta policial señala el lugar del crimen. En Port d'Alacant, dos turistas beben, bailan y vomitan sobre una estaca que atraviesa el corazón de la Fiesta y el cuerpo de un artista de hogueras, que yace sin vida y sin color.

En la hoguera Rambla de Méndez Núñez, la parca del turismo masivo se rodea de muñecos de vudú. "Los mejores precios, para la gente extranjera. Puedes montar tu Airbnb para amortizar", indica uno. "Aquí hago lo que en mi país no puedo", apunta otro de los ninots, que se encuentra vomitando.

El PSOE tampoco se salva

Pero la crítica de las Hogueras es transversal y va mucho más allá de las fronteras de Alicante o de la Comunidad Valenciana. Ni Pedro Sánchez ni Donald Trump se libran de la sátira alicantina. En La Ceràmica, de hecho, aparecen ambos. El presidente español, ahora emperador, se encuentra rodeado de sus "palmeros", que incluyen a María Jesús Montero, Yolanda Díaz, José Luis Ábalos y Koldo. Su homólogo americano, comandante interestelar, se muestra triunfal sobre la Estrella de la Muerte, vestido de Darth Vader, amo de la galaxia.

Un ninot de Ábalos, ahora en prisión por presunta corrupción / informacion

También Mercado Central se acuerda del exministro de Transportes, ahora en prisión. Al lado del Barcala trilero, Ábalos se presenta orgulloso: "Soy socialista porque soy feminista". Junto a él, carteles enumerando todo lo que se podría pagar (desde educación a sanidad) con el dinero que se "pierde" en escándalos políticos.

En Port d'Alacant, el PSOE y el PP comparten la teta de España, que alimenta a ambos poderes políticos. Mientras que en Sèneca-Autobusos se aboga por "no blanquear los totalitarismos", con dos ninots que representan al comunismo y al nazismo. "Lo quiero blanco", dice uno de los personajes en referencia a sus nalgas, a lo que añade: "como mi amigo Franco".