Hogueras en la Serra Grossa: el riesgo de incendio vuelve a preocupar en el monte de Alicante

La Serra Grossa vuelve a estar bajo la mirada de vecinos, administraciones y servicios de emergencia en plena celebración de Hogueras. Mientras Alicante vive sus días grandes con el fuego como símbolo festivo, uno de sus montes más reconocibles afrontó ayer de nuevo una preocupación recurrente: el riesgo de incendio en un espacio natural situado junto a zonas habitadas, muy frecuentado por senderistas y especialmente vulnerable en los meses de calor.

La inquietud no responde a un episodio aislado. En los últimos tiempos, la Serra Grossa ha registrado varios incendios y conatos que han elevado la sensibilidad en torno a su conservación. La preocupación vecinal se ha hecho más visible después de distintos fuegos declarados en la zona y de las iniciativas impulsadas por residentes del entorno para reclamar una mayor protección del monte, así como más vigilancia y medidas preventivas.

Una preocupación que viene de lejos

El caso más relevante se conoció el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil informó de la investigación a un hombre de 41 años como presunto autor de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal en la zona de Serra Grossa y San Julián. Según la investigación, desarrollada por el Seprona con la colaboración de agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, entre mayo y agosto de 2025 se detectaron 13 incendios en la zona. Tras un periodo sin actividad, a comienzos de 2026 volvieron a localizarse nuevos focos con características similares.

Ese historial reciente explica que la llegada de Hogueras se viva con una atención añadida en la Serra Grossa. No se trata de vincular la fiesta con los incendios registrados ni de señalar una causa concreta para cualquier posible riesgo, sino de recordar que estas fechas combinan altas temperaturas, mayor presencia de personas en la calle, uso intensivo de pirotecnia en la ciudad y una vegetación que, en pleno inicio del verano, exige especial prudencia.

La situación de la Serra Grossa agrava cualquier incidente. A diferencia de otros espacios forestales alejados del casco urbano, este monte forma parte del paisaje cotidiano de Alicante y se encuentra próximo a barrios, viviendas, caminos y zonas de tránsito. Esa cercanía hace que cualquier columna de humo genere alarma inmediata y obligue a una respuesta rápida para evitar que un foco localizado pueda avanzar por la ladera.

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Hogueras convierte estos días el fuego en celebración, identidad y tradición. En la Serra Grossa, sin embargo, el fuego tiene otro significado. Allí cualquier descuido puede transformar una jornada festiva en una emergencia ambiental y vecinal. Por eso, el monte llega a los días grandes de Alicante con una vigilancia especial.