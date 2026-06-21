Listado completo de los premios de las hogueras 2026
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Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras han conocido este domingo el veredicto del jurado, con la victoria de Florida Portazgo, en categoría Especial, con una obra de Josué Beitia. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Baver-Els Antigons y en tercera posición Diputació-Renfe. Pero este domingo se han fallado otros muchos premios.
Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.
Categoría Especial
- Florida Portazgo
- Baver-Els Antigons
- Diputació-Renfe
- La Ceràmica
- Sagrada Familia
- Sèneca-Autobusos
- Calvo Sotelo
- Port d'Alcant
- Explanada
- Florida Plaza La Viña
- Carolinas Altas
- Polígono de San Blas
Primera categoría
- Foguerer Carolinas
- Sant Blai La Torreta
- Ángeles-Felipe Bergé
- Mercado Central
- Alfonso El Sabio
- Hernán Cortés
- La Condomina
- Francisco Albert
- Princesa Mercedes
- Parque Plaza Galicia
Segunda categoría
- Plaza de Santa María
- Óscar Esplà
- José Ángel Guirao
- Parque de las Avenidas
- Ciudad de Asís
Tercera categoría
- José María Py
- Doctor Bergez-Carolinas
- Sant Blai de Dalt
- Calderón de la Barca-Plaza de España
- Maisonnave
- San Antón Bajo
- Avenida de Lóring-Estació
Cuarta categoría
- Barri Sant Agustí
- Gran Vía-Garbinet
- Avenida Costablanca-Entreplayas
- Pío XII
- San Blas
- Tómbola
- Nou Babel
Quinta categoría
- Plaza del Mediterráneo
- San Nicolau de Bari i Benissaudet
- L'Harmonía-San Gabriel
- Gran Vía Sur
- Altozano
- Portuarios Pla del Bon Repós
Sexta categoría
- Nou Alipark
- Campoamor Nord-Plaça d'América
- Puente Villavieja
- La Marina
- Remigio Soler
Séptima categoría
- Monjas Santa Faz
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