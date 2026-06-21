Listado completo de los premios de las hogueras 2026

Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras han conocido este domingo el veredicto del jurado, con la victoria de Florida Portazgo, en categoría Especial, con una obra de Josué Beitia. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Baver-Els Antigons y en tercera posición Diputació-Renfe. Pero este domingo se han fallado otros muchos premios.

Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.

Categoría Especial

Florida Portazgo Baver-Els Antigons Diputació-Renfe La Ceràmica Sagrada Familia Sèneca-Autobusos Calvo Sotelo Port d'Alcant Explanada Florida Plaza La Viña Carolinas Altas Polígono de San Blas

Primera categoría

Foguerer Carolinas Sant Blai La Torreta Ángeles-Felipe Bergé Mercado Central Alfonso El Sabio Hernán Cortés La Condomina Francisco Albert Princesa Mercedes Parque Plaza Galicia

Segunda categoría

Plaza de Santa María Óscar Esplà José Ángel Guirao Parque de las Avenidas Ciudad de Asís

Tercera categoría

José María Py Doctor Bergez-Carolinas Sant Blai de Dalt Calderón de la Barca-Plaza de España Maisonnave San Antón Bajo Avenida de Lóring-Estació

Primer premio de tercera categoría: hoguera José María Py / Pilar Cortés

Cuarta categoría

Barri Sant Agustí Gran Vía-Garbinet Avenida Costablanca-Entreplayas Pío XII San Blas Tómbola Nou Babel

Quinta categoría

Plaza del Mediterráneo San Nicolau de Bari i Benissaudet L'Harmonía-San Gabriel Gran Vía Sur Altozano Portuarios Pla del Bon Repós

Sexta categoría

Nou Alipark Campoamor Nord-Plaça d'América Puente Villavieja La Marina Remigio Soler

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Primer premio de sexta categoría: hoguera Nou Alipark / Pilar Cortés

Séptima categoría