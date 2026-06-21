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Listado completo de los premios de las hogueras 2026

Busca en qué lugar ha quedado tu hoguera y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías

Florida Portazgo, hoguera ganadora de 2026 en categoría Especial

Florida Portazgo, hoguera ganadora de 2026 en categoría Especial / Alex Domínguez

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C. Pascual

O. Casado

Alicante ya está inmersa en los días grandes de las Hogueras. Las hogueras han conocido este domingo el veredicto del jurado, con la victoria de Florida Portazgo, en categoría Especial, con una obra de Josué Beitia. En segundo lugar ha quedado la hoguera de Baver-Els Antigons y en tercera posición Diputació-Renfe. Pero este domingo se han fallado otros muchos premios.

Consulta aquí todos los premios de las Hogueras 2026.

Categoría Especial

  1. Florida Portazgo
  2. Baver-Els Antigons
  3. Diputació-Renfe
  4. La Ceràmica
  5. Sagrada Familia
  6. Sèneca-Autobusos
  7. Calvo Sotelo
  8. Port d'Alcant
  9. Explanada
  10. Florida Plaza La Viña
  11. Carolinas Altas
  12. Polígono de San Blas

Primera categoría

  1. Foguerer Carolinas
  2. Sant Blai La Torreta
  3. Ángeles-Felipe Bergé
  4. Mercado Central
  5. Alfonso El Sabio
  6. Hernán Cortés
  7. La Condomina
  8. Francisco Albert
  9. Princesa Mercedes
  10. Parque Plaza Galicia

Segunda categoría

  1. Plaza de Santa María
  2. Óscar Esplà
  3. José Ángel Guirao
  4. Parque de las Avenidas
  5. Ciudad de Asís

Tercera categoría

  1. José María Py
  2. Doctor Bergez-Carolinas
  3. Sant Blai de Dalt
  4. Calderón de la Barca-Plaza de España
  5. Maisonnave
  6. San Antón Bajo
  7. Avenida de Lóring-Estació
Primer premio de tercera categoría: hoguera José María Py

Primer premio de tercera categoría: hoguera José María Py / Pilar Cortés

Cuarta categoría

  1. Barri Sant Agustí
  2. Gran Vía-Garbinet
  3. Avenida Costablanca-Entreplayas
  4. Pío XII
  5. San Blas
  6. Tómbola
  7. Nou Babel

Quinta categoría

  1. Plaza del Mediterráneo
  2. San Nicolau de Bari i Benissaudet
  3. L'Harmonía-San Gabriel
  4. Gran Vía Sur
  5. Altozano
  6. Portuarios Pla del Bon Repós

Sexta categoría

  1. Nou Alipark
  2. Campoamor Nord-Plaça d'América
  3. Puente Villavieja
  4. La Marina
  5. Remigio Soler

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Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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