Luceros salta por los aires con una mascletà inigualable de Mediterráneo

Cuesta imaginar una mascletà mejor. Éxtasis máximo en Luceros, una vez más, con la pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo, los ganadores en los dos últimos concursos de Hogueras. Un título que han defendido este domingo como mejor saben hacer, con una mascletà única, con un final insuperable, con un terremoto terrestre eterno y con un bombardeo aéreo de locura. Parece difícil que pueda haber una propuesta que mejore el espectáculo de este 21 de junio en lo que queda de fiestas. Mediterráneo juega en otra liga, como llevan años demostrando tanto en Alicante como también en València.

Las expectativas este domingo eran máximas en Luceros, donde por segundo día consecutivo no cabía nadie más. O puerta grande o enfermería, que se dice en el argot taurino. Y ha sido Puerta del Príncipe, un Domingo de Resurrección en Sevilla con indulto incluido. Vamos, el éxtasis, pero trasladado a junio, en Hogueras y en Alicante.

Alejandro J. Fuentes

El disparo ha arrancado como debe ser: tras el “senyor pirotècnic” y con una traca valenciana. La fase inicial aérea ha sido correcta, pero potente. Sin grandes alardes, clásica, pero intensa. No solo se ganaba tiempo, se mantenía la atención porque en cualquier momento podía pasar cualquier cosa.

Tras algo más de minuto y medio con la vista en el cielo de Luceros, la plaza ha empezado a temblar. Y era pronto. Pero es que la fase terrestre ha sido potente desde el inicio, con importante cadencia y calibre. Según avanzaba el reloj, la intensidad iba ganando presencia, añadiéndose algún efecto aéreo para aquellos a los que les gustan los adornos. Pero sin distraer.

Pilar Cortés

No se habían llegado aún a los cuatro minutos y el suelo temblaba como cuando muchas mascletás lanzan su terremoto. Aquí todavía se veía lejos, quedaba mucha cuerda por quemar. Todo iba según lo previsto: el final iba a ser antológico.

Y así ha sido. El terremoto, cuando ha llegado, ha sido para vivirlo, imposible de describir. Era mejor ver ojos vidriosos, pieles de gallina, pelos de punta, gestos de admiración. Y todo por un terremoto de los que obliga a abrir la boca, a retirar la mirada del fuego para aquellos privilegiados que han podido seguir desde primera fila el disparo. Este domingo, la espera de horas bajo un sol intenso ha merecido la pena. Era el día. Y se ha confirmado. Mediterráneo no viene a Alicante a concursar, viene a arrasar.

Las mejores imágenes de la mascletà del domingo 21 de junio /

Superado un terremoto eterno, que se ha prolongado durante casi veinte segundos, aunque en persona ha parecido media vida, ha llegado un colofón aéreo a la altura de una mascletà para el recuerdo. De éxtasis. Un bombardeo que intimidaba, con un golpe final de diez. Abrumador. Cuesta imaginar cómo se puede superar. Parece imposible. La suerte parece echada.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás en Luceros, que arrancó el pasado viernes con la descalificación de Crespo, contará, como máximo, con cinco aspirantes a la victoria final. Que esas cinco propuestas aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que cumplan con las bases.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos. La pirotecnia de Alzira no cumplió con esa exigencia este viernes; los de Turis, al menos, sí lo han hecho, así como Mediterráneo este domingo, con una mascletà que se ha prolongado 5 minutos y 26 segundos, tras quemar el máximo de 150 kilos y alcanzar los 128 decibelios, el tope hasta la fecha en este 2026.

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis “oficiales”

Tras la exhibición previa del jueves también de Mediterráneo, que ya evidenció la calidad de la empresa, y las tres primeras del concurso, con Crespo, Turis y Mediterráneo, todos ellos de Valencia, este lunes será el turno de unos debutantes: Pirotecnia Pibierzo, de León.

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La jornada del martes, 23 de junio, estará reservada para unos clásicos de Luceros, Hermanos Ferrández, de Beniel, Murcia, los grandes dominadores de los últimos años. Mientras que el miércoles, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia, de Altura, Castellón.