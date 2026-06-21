Mascletà de hoy en Alicante: vuelven los ganadores de 2024 y 2025, vuelve Fuegos Artificiales del Mediterráneo
Los valencianos serán los protagonistas este mediodía en el tercer disparo del concurso de este año en la céntrica plaza alicantina
Las Hogueras de Alicante 2026 viven su segunda jornada y la expectación se concentra en la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la tercera mascletà del concurso de este año donde los alicantinos esperan a Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores del certamen en 2024 y 2025.
Si la mascletà que tiraron el jueves, fuera de concurso, ya sirvió para recordar los espectáculos de años anteriores, los dos disparos de viernes y sábado no han hecho más que acrecentar las ganas de volver a disfrutarlos. El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.
El lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León, al que le seguirán Hermanos Ferrández, de Murcia, el martes, y Pirotecnia de Alto Palancia serán los encargados de cerrar el concurso.
Calendario de las mascletás de 2026
Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:
- Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
- Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
- Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
- Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
- Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
- Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)
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