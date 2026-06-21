Mascletà de hoy en Alicante: vuelven los ganadores de 2024 y 2025, vuelve Fuegos Artificiales del Mediterráneo

Las Hogueras de Alicante 2026 viven su segunda jornada y la expectación se concentra en la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la tercera mascletà del concurso de este año donde los alicantinos esperan a Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores del certamen en 2024 y 2025.

Si la mascletà que tiraron el jueves, fuera de concurso, ya sirvió para recordar los espectáculos de años anteriores, los dos disparos de viernes y sábado no han hecho más que acrecentar las ganas de volver a disfrutarlos. El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.

El lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León, al que le seguirán Hermanos Ferrández, de Murcia, el martes, y Pirotecnia de Alto Palancia serán los encargados de cerrar el concurso.

Calendario de las mascletás de 2026

Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año: