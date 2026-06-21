El Mercadito de Hogueras cierra sus puertas por primera vez para no interferir en la Ofrenda de flores

Que los foguerers puedan hacer un recorrido tranquilo en su Ofrenda. Es la función que tiene la Policía Local este domingo en la avenida de Federico Soto, en los laterales adyacentes al llamado Mercadito de Hogueras, cerrado por primera vez desde el jueves, coincidiendo con el acto que los festeros dedican a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad de Alicante, y que culmina en la concatedral de San Nicolás. El cierre de alarga desde las 16:30 hasta las 22:30 horas, cuando el espacio recuperará la actividad.

El despliegue intenta impedir las aglomeraciones que en años anteriores han entorpecido la llegada de los participantes en el desfile, que se inicia desde Luceros y cuyos integrantes llegan, en buena parte, desde Federico Soto con la llegada de los autobuses desde sus respectivas comisiones.

Un acto con historia

La Ofrenda de Flores es uno de los desfiles tradicionales de las Hogueras. Se remonta a 1941, y las bellezas y las damas de cada hoguera desfilan por el centro de la ciudad para ofrecer sus ramos de flores a la Virgen del Remedio. El desfile discurre desde Luceros y cruza la avenida Alfonso el Sabio, la Rambla, la calle San José y culmina en la concatedral de San Nicolás, donde las flores se depositan. Posteriormente discurre por la calle Altamira y finaliza en la plaza del Ayuntamiento.

La presencia policial en Soto obedece al hecho de que los autobuses movilizados por las diferentes hogueras hacen parada en el tramo que conecta esta avenida con la de Maisonnave para subir a pie hasta Luceros.

Es por eso que, ante aglomeraciones previsibles, el Mercadito se cierra para no recibir afluencia de personas y los agentes actúan para garantizar la tranquilidad en el recorrido. El Mercadito de Hogueras, de esta manera, queda cerrado por primera vez desde el jueves, cuando abrió con DJ, venta de comida y alcohol. El ruido generado en este espacio, que abrirá hasta el día 24 de junio de 10 de la noche a 4:30 de la mañana, ha provocado críticas entre los vecinos en los últimos años, que señalan la dificultad de garantizar el descanso.

Ello condujo al Ayuntamiento a intentar poner coto a este espacio con el planteamiento de trasladar la fiesta nocturna al parking de la calle Teulada, una zona alejada del centro de la ciudad, pero el concurso para llevar a cabo esta propuesta quedó desierto, sin que ninguna empresa aspirara a gestionar el espacio. Las condiciones, además, limitaban los días de apertura, pasando de siete a cinco. Finalmente es la Federació de Fogueres quien se encarga de su gestión.

Uno de los problemas que genera este espacio, el de las aglomeraciones, ha sido hoy tratado por la Policía Local para que la llegada al inicio del desfile de la Ofrenda no cuente con problemas visibles hasta 2024. El año pasado, por primera vez, se desplegó el operativo policial con esta finalidad.