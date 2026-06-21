La verdad de Navalón conquista Alicante

LA FICHA Tarde agradable con suave brisa mediterránea. Más de media plaza llena. Se lidiaron cuatro toros de El Puerto de San Lorenzo y dos de La Ventana del Puerto. Corrida bien presentada, con volumen y seriedad, pero de juego desigual. Descastada y sin entrega a excepción del segundo toro. Víctor Hernández: De azul turquesa y oro. Estocada tendida y atravesada, una segunda estocada delantera y caída y descabello. Ovación. Estocada perpendicular y cinco descabellos. Ovación. Samuel Navalón: De grana y oro. Estocada atravesada y descabello. Dos orejas. Estocada desprendida. Ovación. Marco Pérez: De lila y oro. Estocada entera tras aviso y una oreja con fuerte petición de la segunda. Estocada tras pinchazo y descabello. Ovación. Presidió José Antonio Fernández de la Dueña, correcto.

La corrida comenzó a las ocho de la tarde. Por las calles de Alicante, la ofrenda floral llenaba de música cada rincón y dentro de la plaza, un cartel de tres toreros jóvenes que fueron arropados por una afición que llenó media plaza. Tras la resaca de la puerta grande del día anterior, las ilusiones en los aficionados volvían a renovarse para vivir otra tarde de emoción. De nuevo, como ocurrió el sábado, el viento molestó desde el principio. En el callejón volvimos a ver a toreros como Fernando Cepeda, Rubén Pinar o Antonio Pérez “El Renco”. También se pudo ver al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Abrió la tarde un serio ejemplar castaño y listón de La Ventana del Puerto. El toro era alto y algo montado. De salida pareció tener un problema en la vista. En los primeros compases el toro salió muy frío y suelto de cada capotazo. Le costó a Víctor Hernandez fijarlo. Por fin pudo recogerlo en los medios, con actitud lidiadora, porque el toro no se entregó en su capote ni una sola vez. Tremendo fue el encontronazo con el caballo que montaba Agustín Collado, que guardaba la puerta. Más tarde, Israel de Pedro, dejó un puyazo. Ya con la muleta, muy firme desde el inicio se mostró Víctor Hernández, que llevó al toro más allá de la segunda raya. Sus primeras series por el pitón derecho sirvieron para evitar que el toro saliera suelto y se centrara con él.

Tenía el toro la intención de repetir en las series, aunque en alguna ocasión sorprendía al torero soltando la cara y derrotando con cierta brusquedad. Además, este fue un toro mirón, un detalle que no le importó a Hernández que se mantuvo firme, seguro y valiente dejándose llegar los pitones a la taleguilla. Más allá de eso, Víctor Hernández dejó varias series de mucha calidad, especialmente una corta por el pitón izquierdo con mucho ajuste y muy templada. Entró a matar en dos ocasiones dejando dos estocadas tendidas y delanteras, respectivamente. Un certero golpe de descabello remató al toro. Saludó una ovación desde la segunda raya.

El cuarto toro metió bien la cara por el pitón derecho en el capote de Víctor Hernández. No dio el tiro muestras de mucho poder cuando el madrileño le bajó las manos. Más protestó el toro por el pitón izquierdo. En el caballo el toro cumplió sin más. Fue este un toro que en los primeros tercios no mostró ni entrega ni transmisión. Todo lo que le faltó lo pudo el torero. Desde los medios llamó al toro Víctor Hernández, con varios pases cambiados por la espalda y toreando de rodillas posteriormente. En la primera serie por el pitón derecho, frente a la quietud del madrileño y el temple de su muleta, el toro no dejó de protestar. Le costó al torero limpiar esos derrotes secos y esa tendencia a buscar siempre las tablas. No fue este un toro fácil para el lucimiento y pese a esta condición, a Víctor Hernández no le faltaron ganas ni tesón para buscar el lucimiento por la senda del bien torear, pero francamente el suyo fue un lote al que le faltó más entrega y transmisión. Un arrimón final en los terrenos que el toro marcó fue el último cartucho para el madrileño, que hizo un verdadero esfuerzo de entrega ante tanta sosería. En toriles dejó una estocada perpendicular y finiquitó su actuación al quinto golpe de descabello.

Con dos largas cambiadas desde el tercio recibió Samuel Navalón a “Carasucia”, el segundo de la tarde de El Puerto de San Lorenzo. Este toro, más despegado de tierra que el anterior, tomó bien el capote del valenciano. Tan solo dos verónicas y una media bastaron para recibir una gran ovación del respetable. Arrebatado siguió Navalón en su tarde, con un gran quite por tafalleras, que remató con una larga de rodillas. Todo lo hizo a pies juntos y desde los medios, lo cual tiene mucho mérito. Brindó al respetable en la tarde de su reencuentro con la afición alicantina, tiró al suelo la motera que cayó boca abajo, con la consiguiente celebración en los tendidos. Navalón comenzó a lo grande la faena con un pase cambiado por la espalda y con un toro que se arrancó como un tren. Es cierto que el toro se movió y repitió en la muleta de Samuel, pero su gran altura hacía que le costara humillar.

Una buena serie por el pitón derecho fue dando estructura a la faena. El toro protestó más por el pitón izquierdo y fue ahí por donde Navalón hubo de imponer más su mando. Largos y cadenciosos fueron los pases de pecho, así como los cites, siempre buscando el pitón contrario y en muchas ocasiones con ausencia total de toque. Una serie en la distancia corta dejándose llegar mucho al toro levantó al público de sus localidades, un arrimón en toda regla. Pero Navalón quería más y no dudó en rematar la faena con unas ajustadas bernadinas, que concluyeron con un pase de pecho de pitón a rabo. Se perfiló en la suerte natural y se tiró a matar como absoluta verdad dejando una estocada atravesada que necesitó un golpe de descabello, que de manera certera acabó con la vida del toro. Navalón le cortó las dos orejas a este segundo toro. Gran actuación del valenciano.

Con el quinto toro, Samuel Navalón salió dispuesto a cortarle las orejas. Fue este un toro con poco cuello ancho de sienes, al que el valenciano toreó bien a la verónica. Dos capotazos y una media fueron suficientes. En el caballo el toro empujó con un sólo pitón. Navalón realizó entonces un quite por chicuelinas con una revolera invertida para el remate. Saludó en banderillas el manchego Javier Perea, torero de alternativa. Brindó Navalón a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y acto seguido comenzó a torear de hinojos desde los medios. Soberbio fue el pase de pecho. Este toro también fue protestón y en alguna ocasión, a punto estuvo de llevarse por delante al torero.

Fue incómodo estar delante, porque el toro era además gazapón y nunca se entregó. Con esos mimbres tuvo que construir su faena Navalón, que impuso su mando desde el principio. Muy firme en las series y muy seguro se mostró por los dos pitones. El toro no mejoró su condición en toda la faena y Navalón le fue robando muletazos en series cortas. Se puso complicado el toro para entrar a matar. Navalón dejó un pinchazo arriba para dar paso a una estocada algo desprendida y tuvo que descabellar en dos ocasiones. El valenciano con este toro hizo un gran esfuerzo y fue ovacionado.

Regresaba también Marco Pérez a Alicante tras el percance sufrido en la pasada feria y el público lo esperó con ganas. El tercero fue un toro más bajo que los anteriores y mejor hecho, que metió muy bien la cara en el capote de Marco Pérez. El salmantino lo recibió con un manojo de verónicas a pies juntos muy encajado. Tras el tercio de varas, Marco se fue a los medios quitando por chicuelinas y tafalleras dejando una gran sensación. La buena lidia de Rafael González sirvió para que Marco Pérez tuviera un inicio de faena arrebatador. Citó al toro de rodillas pasándolo por ambos pitones para dejar un natural de hinojos lleno de torería y regusto.

Ya con el toreo en redondo Marco planteó una faena alternando las series por ambos pitones, que tuvieron mucho eco en los tendidos. El toro hizo varios amagos de rajarse y hubo que torearlo en toriles. Pero allí, el matador salmantino encontró motivos para deleitar al público con varios pases circulares de extremada templanza que fueron el broche de oro a su faena. Unas ajustadas manoletinas fueron el preámbulo de una gran estocada que quedó contraria pero que tuvo una ejecución de libro y que fue suficiente. A este toro le cortó una oreja de peso, aunque el público pidió con mucha fuerza la segunda.

El cierraplaza, de La Ventana del Puerto se llamó Hermético y Marcó Pérez se estiró a la verónica con él luciendo cada capotazo hasta que el toro le arrebató las telas con violencia. Midió el castigo Alberto Sandoval en varas y más tarde en banderillas, el toro no lo puso nada fácil. Rafael González dejó un meritorio segundo par. Brindó el salmantino al público de Alicante para esperar al toro en los medios pasándoselo por la espalda. En uno de esos arreones, tuvo el torero que arquear su figura para no ser arrollado. Tampoco fue este un toro claro ni agradecido, más bien todo lo contrario.

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Le faltó ritmo y humillación y obligó a Marco Pérez a buscar los pocos resquicios de calidad. Ante la sosería del toro, Marco no dudó en pegarse un arrimón con unos pitones que rozaron su taleguilla en más de una ocasión. Se perfiló en la suerte contraria para dejar un pinchazo arriba y más tarde cambiando la suerte la estocada fue entera. Un certero descabello puso el punto final a la tarde. Pese a la petición de oreja, el presidente no la concedió. Marco Pérez recibió la ovación del público. Fue, al final, una tarde con matices, pero con el denominador común de la competencia entre jóvenes toreros, algo que nunca puede faltar.