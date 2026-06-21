Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión

La Ofrenda de Flores es uno de los desfiles tradicionales de las Hogueras de Alicante y, de hecho, es la más antigua de España, remontándose al año 1941. En él, las bellezas y damas de cada foguera desfilan por el centro de la ciudad para ofrecer sus ramos de flores a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad de Alicante. El último día cerrarán el desfile la Bellea del Foc y sus Damas de Honor.

El desfile recorrerá el itinerario oficial de las Hogueras que discurre desde la plaza de Luceros por la avenida Alfonso El Sabio, bajará por la Rambla, seguirá por la calle San José hasta la Concatedral de San Nicolás donde se depositarán los ramos de flores en honor a la Virgen del Remedio. La ofrenda seguirá por la calle Altamira y finalizará en la plaza del Ayuntamiento.

Horario de la Ofrenda de Flores de las Hogueras

El desfile dará comienzo a las 18.00 horas y los miembros de las hogueras y barracas irán saliendo en el orden establecido por la Federació. En esta primera jornada desfilarán 67 hogueras barracas y cerrará la Ofrenda la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, de Plaza del Mediterráneo y sus damas de honor.

En la jornada del lunes, 22 de junio, será el turno de las hogueras y barracas restantes y cerrará el desfile la Bellea del Foc, María Pastor, de Explanada, y sus damas de honor.

Así, este será el orden de salida y el horario de las distintas hogueras en la primera jornada de la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026: