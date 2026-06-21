Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión
Consulta todos los datos de la ofrenda a la patrona de Alicante de este domingo
La Ofrenda de Flores es uno de los desfiles tradicionales de las Hogueras de Alicante y, de hecho, es la más antigua de España, remontándose al año 1941. En él, las bellezas y damas de cada foguera desfilan por el centro de la ciudad para ofrecer sus ramos de flores a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad de Alicante. El último día cerrarán el desfile la Bellea del Foc y sus Damas de Honor.
El desfile recorrerá el itinerario oficial de las Hogueras que discurre desde la plaza de Luceros por la avenida Alfonso El Sabio, bajará por la Rambla, seguirá por la calle San José hasta la Concatedral de San Nicolás donde se depositarán los ramos de flores en honor a la Virgen del Remedio. La ofrenda seguirá por la calle Altamira y finalizará en la plaza del Ayuntamiento.
Horario de la Ofrenda de Flores de las Hogueras
El desfile dará comienzo a las 18.00 horas y los miembros de las hogueras y barracas irán saliendo en el orden establecido por la Federació. En esta primera jornada desfilarán 67 hogueras barracas y cerrará la Ofrenda la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, de Plaza del Mediterráneo y sus damas de honor.
En la jornada del lunes, 22 de junio, será el turno de las hogueras y barracas restantes y cerrará el desfile la Bellea del Foc, María Pastor, de Explanada, y sus damas de honor.
Así, este será el orden de salida y el horario de las distintas hogueras en la primera jornada de la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026:
- 1.Bola de Oro - 18:00 horas.
- 2A.Somnis de Foc
- 2.Carolinas Altas
- 3.Carolines Baixes
- 4A. Alacant Jove
- 4.Doctor Bergez - Carolinas
- 5A. Tard pero acertat
- 5B. Tots contents
- 5.Foguerer Carolinas
- 6.Pío XII
- 7.Pla - Hospital
- 8A. Darrere l'ultim no va ningú
- 8.Pla Metal
- 9.Portuarios - Pla del Bón Repos
- 10A. Tot bacores
- 10B. Tot per la festa
- 10.Sagrada Familia - 18.45 horas.
- 11.Altozano
- 12A. Pares i fills
- 12.Altozano Sur
- 13.Ángeles Felipe Bergé
- 14A. Tots a una
- 14.Campoamor Norte - Plaza de Amércia
- 15A. Quina fumaguera
- 15.La Ceràmica
- 16.Los Ángeles
- 17.Nou Alacant y Virgen del Remedio La Cruz
- 18A. La festa per davant
- 18.Sant Nicolau de Bari i Benisaudet - 19.20 horas
- 19A. Pica i vola
- 19.Benito Pérez Galdós
- 20A. Block i mostres
- 20.Calderón de la Barca - Plaza de España
- 21.Campoamor
- 22.Carrer San Vicent
- 23A. Lo Millor de la Terreta
- 23B. Els Vint en Copes
- 23.Mercado Central
- 24.San Antón Alto
- 25.San Antón Bajo
- 26A. Som fills del poble
- 26.San Fernando
- 27.Santa Isabel - 19.59 horas
- 28A. Les Gavines
- 28.Avenida de Loring - Estació
- 29.Barri José Antonio
- 30.Baver - Els Antigons
- 31.Benalúa
- 32.Francisco Albert
- 33.Mercado Babel
- 34.Nou Alipark
- 35A. El Foc d'Alacant
- 35.Óscar Esplá
- 36.Princesa Mercedes - 20.26 horas
- 38.La Marina
- 39.Monjas - Santa Faz
- 40.Passeig de Gomiz
- 41A. Peña los Gorilas
- 41.Plaza de Ruperto Chapí
- 42.Plaza Santa María
- 43A. A la llum de la palmera
- 43.Port d'Alacant
- 44A. A la llum de la palmera
- 44.Puente Villavieja
- 45.Rambla de Méndez Núñez
- Plaza del Mediterráneo - 20.53 horas.
- Protocolo - Federació
Suscríbete para seguir leyendo
- El climatólogo Olcina ante la llegada de una masa de aire sahariano: 'Va a ser un calor en Alicante muy mantenido y continuado
- Deleite morantista y triunfo rotundo de Manzanares y Roca Rey
- Elda acogerá este fin de semana el concierto gratuito de tres míticos grupos españoles de heavy metal
- Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras
- Ángeles - Felipe Bergé, ganadora del primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2026
- Triple puerta grande para un gran inicio de la Feria de Hogueras
- El cartel de las estrellas llega a Alicante
- La ruta de senderismo para los días de calor en Alicante: junto al mar y con chapuzón en una cala paradisiaca incluido