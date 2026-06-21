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Esto es lo que opinan los alicantinos sobre la mascletà: “Hemos llorado de emoción”

El disparo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo desató una ovación unánime en la plaza de los Luceros, donde los asistentes destacaron la potencia y el intenso final

Esto es lo que opinan los alicantinos sobre la mascletà de Fuegos Artificiales del Mediterráneo

Esto es lo que opinan los alicantinos sobre la mascletà de Fuegos Artificiales del Mediterráneo

Lydia Ferrándiz

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La plaza de los Luceros volvió a convertirse este domingo en el epicentro de las Hogueras con una mascletà que, según los asistentes, superó todas las expectativas. Miles de alicantinos se congregaron para presenciar el disparo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo dentro del concurso de mascletás, una propuesta que ya llegaba precedida de grandes promesas: máxima potencia, un terremoto “bestial”, un final aéreo “de infarto” y el desafío de revalidar el título conseguido en anteriores ediciones. El resultado no dejó indiferente a nadie y desató una ovación unánime al término del espectáculo.

Las reacciones del público reflejan el impacto que tuvo el disparo. “Hemos llorado de emoción”, confesaban algunos asistentes tras la mascletà, mientras que otros la calificaban de “impresionante” y aseguraban que había sido “lo mejor que se ha disparado en Luceros estas Hogueras”.

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