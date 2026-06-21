Pérez Llorca y Diana Morant, mano a mano en la mascletà de Luceros

Jornada de máxima representación política autonómica en la cuarta mascletà de Luceros del ciclo de Hogueras. El protagonismo de este domingo ha recaído en el presidente de la Generalitat, el popular Juanfran Pérez Llorca, y la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Ambos deberían disputarse la Generalitat en las elecciones autonómicas que se tendrían que celebrar el próximo año, aunque el de Finestrat sigue sin contar con la aprobación definitiva por parte de Génova, un hecho que contrasta con lo vivido con otros dirigentes de su partido, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmado el pasado viernes por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Pérez Llorca se estrena este año en sus primeras Hogueras como presidente de la Generalitat y vive su segunda jornada en Alicante, aunque el sábado no llegó a tiempo a la mascletà por acudir a un almuerzo organizado por Vicent Mompó en Sueca, al que también asistió Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Diputación de Valencia, precisamente, ha acompañado este domingo en Alicante a Pérez Llorca, al que también han escoltado en todo momento el presidente provincial del partido, Toni Pérez, y Barcala. Junto a ellos también han estado cuatro consellers: José Antonio Rovira, Marián Cano, Juan Carlos Valderrama y Nuria Martínez.

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Por su parte, Morant ha tomado nota del error que cometió en las Hogueras del año pasado, cuando estuvo una mañana en Alicante pero se marchó de la ciudad antes de que comenzara la mascletà y este domingo ha presenciando el espectáculo pirotécnico de principio a fin, hasta el punto de que ha sido la última autoridad en marcharse de Luceros, en dirección a Federico Soto. Morant tiene previsto estar todo el domingo en Alicante y el lunes también se la espera en la fuente de Bañuls. La secretaria general de los socialistas valencianos ha estado acompañada, entre otros, por el secretario provincial, Rubén Alfaro, y por José Antonio Amat, uno de sus hombres fuertes en territorio alicantino.