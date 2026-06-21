Pérez Llorca y Diana Morant, mano a mano en la mascletà de Luceros

Jornada de máxima representación política autonómica en la cuarta mascletà de Luceros del ciclo de Hogueras. El protagonismo de este domingo ha recaído en el presidente de la Generalitat, el popular Juanfran Pérez Llorca, y en la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant. Ambos deberían disputarse la Generalitat en las elecciones autonómicas que se tendrían que celebrar el próximo mayo, aunque el de Finestrat sigue sin contar con la aprobación definitiva por parte de Génova, un hecho que contrasta con lo vivido con otros dirigentes de su partido, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmado el pasado viernes por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Pérez Llorca se estrena este año en sus primeras Hogueras como presidente de la Generalitat y vive su segunda jornada en Alicante, aunque el sábado no llegó a tiempo a la mascletà por acudir a un almuerzo organizado por Vicent Mompó en Sueca, al que también asistió Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Diputación de Valencia, precisamente, ha acompañado este domingo en Alicante a Pérez Llorca, al que también han escoltado en todo momento el presidente provincial del partido, Toni Pérez, y Barcala. Junto a ellos también han estado cuatro consellers: José Antonio Rovira, Marián Cano, Juan Carlos Valderrama y Nuria Martínez.

Por su parte, Morant ha tomado nota del error que cometió en las Hogueras del año pasado, cuando estuvo una mañana en Alicante pero se marchó de la ciudad antes de que comenzara la mascletà y este domingo ha presenciado el espectáculo pirotécnico de principio a fin, hasta el punto de que ha sido la última autoridad en marcharse de Luceros, en dirección a Federico Soto. Morant tenía previsto permanecer todo el domingo en Alicante y el lunes también se le espera en la fuente de Bañuls. La secretaria general de los socialistas valencianos ha estado acompañada, entre otros, por el secretario provincial, Rubén Alfaro, y por José Antonio Amat, uno de sus hombres fuertes en territorio alicantino.

En una jornada que ha estado marcada por el excesivo calor, la zona reservada para las autoridades en Luceros ha contado con su máxima asistencia en lo que va de Hogueras, con el PP y el PSOE movilizados por la presencia de Pérez Llorca y Morant. Todos los asistentes han podido disfrutar del magnífico espectáculo ofrecido por Mediterráneo. La representación popular también ha contado, entre otros, con los secretarios autonómicos Raúl Mérida, Javier Sendra y Vicente Ordaz y los concejales del equipo de gobierno de Alicante. Pérez Llorca, que todavía está esperando ser confirmado como candidato del PP a la Generalitat, se ha acercado a saludar a Andrés Llorens, presidente del Centenario de las Hogueras y uno de los nombres que se llegó a barajar, en algunos círculos del PP, como como posible alcaldable por Alicante.

Por su parte, desde las filas del PSOE se ha visto, entre otros, al subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, al secretario de Organización provincial, Alejandro Luengo, a Quico Fenollar, militante alicantino al que el histórico dirigente Ángel Franco pretende impulsar como alcaldable en Alicante, a la diputada en el Congreso Araceli Poblador, a los diputados autonómicos José Díaz y Yaissel Sánchez, a la portavoz municipal, Ana Barceló, y sus concejales, a la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, o a Sonia Rodrigo, jefa de Gabinete del ministro Arcadi España.

En la zona VIP, la representación de Compromís este domingo ha recaído únicamente en la concejala alicantina Sara Llobell, ya que el otro edil de los valencianistas en el Ayuntamiento de la capital, Rafa Mas, no ha podido acudir al coincidir la mascletà con otros compromisos de su formación. El diputado autonómico Gerard Fullana estaba en las inmediaciones de Luceros pero no se había acreditado para acceder a la zona de las autoridades, por lo que se ha quedado fuera junto a sus compañeras Àgueda Micó y Amparo Piquer.

En cuanto a Vox, su representación ha corrido a cargo un día más de sus cuatro representantes municipales en Alicante y de los diputados autonómicos Ana Vega y José Muñoz. Otras personalidades que se han acercado a la mascletà han sido el presidente de Ineca, Alfredo Millá, el CEO de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso, o el empresario de la plaza de toros, Nacho Lloret.